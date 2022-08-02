Какие брюки носить в августе, чтобы не отставать от трендов: 10 актуальных моделей

Каждый сезон диктует свои тренды. Штаны — универсальная деталь гардероба, которая составляет основу образа. Рассматриваем наиболее актуальные модели, чтобы не отставать от тенденций. Вы будете впечатлены большим и разнообразным выбором.

Палаццо

Это широкие брюки до пят. Лучше всего сочетаются с обувью на высоком каблуке и с кроп-топами.

Гаучо

Это брюки, похожие на палаццо, но достигающие середины голени. Тоже хорошо смотрятся с элегантными туфлями.

Клеш

Посмотрите на главное фото и убедитесь в том, насколько стройнят брюки с высокой талией с клешем от колен. Это прекрасный вариант для тех, кто хочет зрительно удлинить ноги.

Карго

Это брюки с большими накладными карманами. Они широкие и удобные, прекрасно вписываются в образ в спортивном стиле.

С низкой посадкой

Тренд, вернувшийся из девяностых, который актуален сегодня. Но есть важный нюанс. В моде широкие брюки, будто свисающие на бедрах. Они не должны быть облегающими.

Зауженные книзу

Прекрасный вариант как для офиса. Сочетайте такие штаны с рубашкой и с элегантными туфлями.

Свободного кроя

Скрыть недостатки фигуры (например, излишнюю худобы или неидеально ровные ноги) помогут брюки свободного кроя. Сочетайте их с туфлями на каблуках, чтобы казаться выше и статнее.

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На резинке

Если ищете удобные и комфортные брюки для отдыха, похода, для активного отдыха, тогда обратите внимание на изделие на резинке. Сочетайте такие штаны с облегающим верхом, чтобы образ не получился бесформенным.

С завязками на талии

Если у вас плоский живот и вы можете похвастаться прессом, тогда обратите внимание на брюки с завязками на талии. Желательно, чтобы они были облегающими вверху и расширяющимися книзу.

С завязками внизу

Для создания спортивного образа обратите внимание на штаны, которые фиксируются внизу на щиколотке. В таких вам будет удобно перемещаться.