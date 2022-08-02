Стилизуем вернувшийся из прошлого тренд: как носить объемные платья

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02.08.2022, 20:20, Разное
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Объемное платье снова вернулось в моду, и это самый настоящий тренд этого лета, именно поэтому его обязательно нужно добавить в свой гардероб каждой модной и стильной девушке. Вот особенности этого наряда, а также советы относительно того, с чем его носить, чтобы создать просто невероятный и незабываемый образ.

Особенности платья

Это платье, которое по своей форме визуально напоминает пузырь. Оно хорошо подходит всем девушкам, независимо от их роста, размера и типа фигуры.

Характеризуется платье объемной юбкой. Подол этого наряда загибается и прошивается для создания пышного эффекта. Наиболее распространенное сочетание пышного подола вместе с бюстье. Это помогает привлечь внимание именно к нижней части наряда.

Обычно такое платье выше колен или же доходит до середины бедра. В основном оно драпируется как мини-платье.

История создания наряда

Самые ранние версии платья-пузыря были созданы в середине 1950-х годов модельером Пьером Карденом. Затем этот наряд несколько раз интерпретировали, пока не сделали его таком, каким мы знаем его сейчас.

Многие знаменитости часто выбирали для себя этот наряд.

В период своего расцвета, объемное платье было популяризировано как идеальный наряд для фигуры типа яблоко. Такой наряд помогал прикрыть складки в области живота и лишний вес.

Как носить объемное платье

Такой наряд подходит абсолютно каждой девушке, независимо от того, какой тип фигуры у нее, яблоко или же груша. Эта одежда точно позволит повысить уверенность в себе, так как ничего не нужно будет скрывать.

Чтобы добавить образу еще большую притягательность, стоит сочетать платье вместе с современным корсетом или же подчеркнуть талию ремнем.

Это позволит не только выделить бюст, но и поможет уравновесить его с более объемным низом. При этом стоит дополнить наряд украшениями, чтобы выделить область ключицы.

Хорошо смотрится широкое платье с V-образным вырезом и пышными рукавами. Стоит сочетать такой наряд вместе с ботинками до щиколотки или до колен, чтобы придать образу изысканный вид.

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Как и любое другое макси-платье, этот наряд отлично сочетается с небольшим клатчем и парой туфлей-лодочек на танкетке или на блочном каблуке.

Объемное макси-платье хорошо подходит для торжественного мероприятия. Хорошо смотрится наряд, выполненный из бархатной или атласной ткани мятного, пурпурного, изумрудно-зеленого и мятного цвета. Это позволит выглядеть просто роскошно.

Если хочется выглядеть игриво, то хорошим решением станет наряд с оригинальными и милыми принтами. Для повседневной носки хорошо подойдет платье с цветочными узорами.

Если это смелый принт, то стоит выбирать максимально простые аксессуары и туфли на танкетке. Если узор небольшой, то можно поэкспериментировать с эффектными украшениями и обувью на каблуках.



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