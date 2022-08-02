 

В Харькове россияне “уничтожили” две установки Himars на 2 этаже офисного здания… Это не шутка

02.08.2022, 19:45, Разное
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Две американские реактивные артиллерийские системы Himars якобы уничтожили в Харькове россияне. Об этом они сообщили в своем ежедневном брифинге Министерства обороны России.

Кроме того, минобороны обнародовали еще и несколько секунд видео якобы в подтверждение своих слов. Однако на видео видно, как происходит наведение на окно 2 этажа.

Следует отметить, что по данным России – это завод “Украинские энергетические машины”. Это предприятие, которое образовалось в декабре 2021 года, объединив два завода – “Электротяжмаш” и “Турбоатом”. Помещение на видео напоминает админздание последнего.

Напомним, что вес одной установки Himars более 16 тонн. Ее высота более 3 метров, длина – 7 метров, ширина – почти 2,5. Каким образом можно поместить такую установку на второй этаж обычного офисного помещения и с какой целью? Вопрос остается открытым.

Отметим, по словам минобороны РФ всего в Украине уже уничтожены 6 установок Himars.



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