Евгений Пригожин ответил Эммануэлю Макрону на выпады в свой адрес

“Трудно прокомментировать такие странные вещи. Первое – удар “Химерами” из России в Россию. А второе – совместную борьбу французов и украинцев с влиянием России в Африке на африканцев, которое, по-честному, если Францию и беспокоит, то Украину вообще не колышет”, — убежден Пригожин.

Он заявил, что видит единственное объяснение политическому энтузиазму Макрона.

“Единственное объяснение, которое можно дать такому энтузиазму Макрона, успевшему всего за четыре года просрать всю Африку какому-то бизнесмену Пригожину, что Макрон просто …. (нецензурное выражение – прим.ред). Владимир Александрович, выбирайте друзей тщательнее”, – подытожил предприниматель.