Контрразведка Минкульта обезвредила режиссёра-вредителя

Об успешном завершении специальной операции на брифинге в ТАСС отчиталось министерство культуры.

Глава ведомства Ольга Любимова сообщила, что контрразведка Минкульта установила личность кинорежиссёра, который намеревался снять художественный фильм по сценарию иностранного агента, а также задействовать иноагентов-актёров в главных ролях.

Имена и фамилия в интересах следствия не раскрываются, но Любимова утверждает: личности весьма известные.

– Если бы их кинодиверсия прошла и фильм бы вышел на большие экраны, наш бюджет потерял бы 5 млрд рублей, но ещё более тяжёлые последствия могли последовать для зрителей картины. Остаётся только поблагодарить контрразведчиков, – отметила она.

Задержание режиссёра и съёмочной группы проходило в ходе их визита в Магадан, а сценариста – в одном из культурных центров Екатеринбурга. В настоящее время все участники дают признательные показания.

– Скоро мы узнаем все явки и пароли, выясним, кто пытался извратить утверждённый Минкультом сценарий. А режиссёр, предположивший, что если он вернулся живым из Пхеньяна, то ему ничего не страшно, скоро отправится чалиться на кичу, где ему и место, – добавила Любимова.

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