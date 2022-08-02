Контрразведка Минкульта обезвредила режиссёра-вредителя
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Об успешном завершении специальной операции на брифинге в ТАСС отчиталось министерство культуры.
Глава ведомства Ольга Любимова сообщила, что контрразведка Минкульта установила личность кинорежиссёра, который намеревался снять художественный фильм по сценарию иностранного агента, а также задействовать иноагентов-актёров в главных ролях.
Имена и фамилия в интересах следствия не раскрываются, но Любимова утверждает: личности весьма известные.
– Если бы их кинодиверсия прошла и фильм бы вышел на большие экраны, наш бюджет потерял бы 5 млрд рублей, но ещё более тяжёлые последствия могли последовать для зрителей картины. Остаётся только поблагодарить контрразведчиков, – отметила она.
Задержание режиссёра и съёмочной группы проходило в ходе их визита в Магадан, а сценариста – в одном из культурных центров Екатеринбурга. В настоящее время все участники дают признательные показания.
– Скоро мы узнаем все явки и пароли, выясним, кто пытался извратить утверждённый Минкультом сценарий. А режиссёр, предположивший, что если он вернулся живым из Пхеньяна, то ему ничего не страшно, скоро отправится чалиться на кичу, где ему и место, – добавила Любимова.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет