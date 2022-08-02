Накануне 22 сезона «Битвы экстрасенсов» Башаров подтвердил правдивость этого шоу

Марат Башаров, являющийся телеведущим проекта «Битва экстрасенсов», ответил на критику программы. Популярный актер, анонсируя 22 сезон рейтингового шоу, подтвердил правдивость всего, что видят зрители в ходе программы.

Марат Башаров, являющийся телеведущим проекта «Битва экстрасенсов», ответил на критику программы. Популярный актер, анонсируя 22 сезон рейтингового шоу, подтвердил правдивость всего, что видят зрители в ходе программы.

В этом году на телеэкраны в РФ выйдет уже 22 сезон популярного у зрителей шоу «Битва экстрасенсов». Как и ранее, телеканал ТНТ задействовал в качестве телеведущего программы актера Марата Башарова. Уже не первый год передача с соревнованием ясновидящих, гадалок, ведьм и магов вызывает волны критиков у некоторых зрителей. В Сети и СМИ то и дело появляются предположения, что все происходящее в «Битве» является всего лишь постановкой.

На все подобные обвинения ответил сам Башаров, представляя продолжение популярной франшизы. Артист заверил, что сам лично убедился в сверхсиле участников, наличии у них способностей, не свойственных обычному человеку. На предположения в том, что роли экстрасенсов исполняют «актеры», звезда «Таежного романа» заявил, что уж слишком трудно было бы найти настолько талантливых артистов для целых 22 сезонов.

На глазах Марата Башарова происходят настоящие чудеса, он сам лично видит слезы счастья или отчаяния у людей, с которыми работали колдуны и маги. Настолько естественно сыграть просто невозможно, считает телеведущий. С момента первого появления на экранах в 2007 году тогда еще с ведущим Михаилом Пореченковым, шоу заработало массу поклонников. Однако до сих пор в соцсетях можно найти целые циклы «разоблачений» якобы шарлатанов «Битвы экстрасенсов».