 

Министерство цифровой повестки дня предлагает ужесточить правила аккредитации ИТ-компаний

02.08.2022, 19:15, Разное
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По информации Министерства цифровых технологий РФ, предлагается ужесточить критерии включения в Реестр аккредитованных ИТ-компаний. Теперь в список будут включаться организации, в выручке которых доля ИТ-деятельности составляет не менее 30%. Банкам, госкомпаниям и организациям телекоммуникационной отрасли не может быть отказано в аккредитации.
“Министерство финансов предлагает аккредитовать компании, у которых выручка от IT-деятельности составляет не менее 30%. Для выручки будет необходим отдельный учет. Отчеты о доходах за предыдущий отчетный период должны отражать основную деятельность.”

Компания также должна иметь долю выручки от ИТ. Не менее 80% сотрудников должны получать зарплату не ниже средней по стране.

Стартапы, которые не имеют доходов, но инвестируют в ИТ, также могут быть зачислены. Стартапы также должны заявить о том, что ИТ-проект находится в разработке, и о статусе его реализации. Прежде чем подать заявку на аккредитацию, компания должна существовать в течение трех лет.

Если компания была создана в результате реорганизации или имеет прямое или косвенное государственное участие (50 и более процентов), в аккредитации может быть отказано. В аккредитации также может быть отказано банку, небанковской кредитной организации, страховой организации, телекоммуникационной компании, государственному или муниципальному учреждению, находящемуся в государственной собственности.

Ранее компании включались в реестр только при наличии ОКВЭД.

Новый пакет поддержки предусматривает освобождение IT-компаний от уплаты налога на прибыль и проверок на три года. Сотрудники, занимающиеся разработкой программного обеспечения, получают отсрочку от призыва в армию. Разработчики мобильных приложений и те, кто занимается установкой, тестированием и внедрением отечественных решений, получают налоговые преференции. IT-компании могут претендовать на получение льготных кредитов по ставке 3% и ниже, а их сотрудники – на льготную ипотеку.



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