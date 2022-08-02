 

Сухогруз с украинским зерном остановился у Босфора

02.08.2022, 19:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Груженый зерном с Украины сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне, вышедший из одесского порта, прибыл к Стамбулу. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания судов Marine Traffic («Марин трафик»).

Согласно его данным, судно остановило двигатель и находится в пяти морских милях от береговой линии, где находится населенный пункт Кумкёй, расстояние до входа в пролив Босфор составляет около семи морских миль, передает ТАСС.

Подразделение проверки начнет досмотр судна утром в среду.

Ранее во вторник сообщалось, что Razoni успешно прошло «зерновой коридор» и направляется в порт Триполи (Ливан).

Сухогруз Razoni («Рацони») под флагом Сьерра-Леоне стал первым судном с украинским продовольствием, который вышел в море после договоренностей, достигнутых в Стамбуле 22 июля. Сухогруз должен подойти к Стамбулу во вторник к 15.00, где его ждет досмотр.

Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06.21 / “Восторг и услада глаз”. Звезда “Крепостной” Денисенко снялась в нижнем белье под водой

21.07.20 / Иран пообещал отомстить США за убийство Сулеймани

14.12.20 / Кремль анонсировал выступление Путина на первом социальном онлайн-форуме «Единой России»

20.10.21 / В Румынии зафиксировали рекорды количества новых случаев COVID-19 и смертей от болезни

07.07.21 / Independent – советник по нацбезопасности Великобритании предупредил, что мир может стать более опасным

16.09.21 / Bloomberg – F-35 рискует отстать от российских и китайских средств ПВО, предупредили в американском Конгрессе

12.05.22 / В Госдуме обвинили США в использовании населения Украины для опытов

02.10.20 / Путин и Лукашенко подтвердили настрой на укрепление союзничества

02.03.22 / США решили продать 30 млн баррелей нефти из резерва

27.01.21 / Глава МИД ФРГ оценил продление ДСНВ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика