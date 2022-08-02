Политолог: Военными маневрами У Тайваня КНР послала несколько сигналов Вашингтону

«Нынешние военные учения Китая – это не подготовка к войне, а дипломатический месседж США и Тайваню об ухудшении взаимных отношений», – сказал газете ВЗГЛЯД китаист Александр Шпунт. Ранее в Пекине назвали нарушением суверенитета Китая визит Пелоси на Тайвань.

«Визит Пелоси в Тайбей де-факто, но пока не де-юре, означает отказ Вашингтона от политики «одного Китая» и сигнализирует о признании американской стороной Тайваня международным субъектом. Но этот визит испортит, в первую очередь, отношения Пекина и Тайбея. И своими военными маневрами Китай говорит: происходившее последние годы сближение Пекина и Тайбея в сфере бизнеса, образования, гуманитарного сотрудничества, в области соединения семей нарушено и приостановлено», – отметил гендиректор Институт инструментов политического анализа Александр Шпунт.

Кроме того, по словам аналитика, этими маневрами Пекин также говорит и Вашингтону о том, что им теперь будет трудно вести взаимный диалог по вопросу островов в Южно-Китайском море, по вопросу китайского ядерного оружия и включения китайцев в Систему ограничения стратегических вооружений, по поводу создания КНР гиперзвукового оружия. «Вообще, администрация Байдена проявляет удивительную некомпетентность. Это администрация «троешника», и это уже аксиома для экспертных и политических кругов в Вашингтоне. Причем, эта некомпетентность невыгодна даже и оппонентам США, поскольку она не позволяет с Вашингтоном ни о чем договариваться», – подчеркнул эксперт.

В конце концов, военный жест Китая направлен в офис руководства Республиканской партии США, заметил собеседник. «Пекин говорит: «Ребята, когда вы придете к власти, не надо с нами так поступать. Давайте будет договариваться, а не вести дела такими методами». Китайцы готовы вести диалог с США, но сигнализируют Вашингтону, какими методами нельзя работать с Пекином», – резюмировал эксперт.

Во вторник МИД КНР заявил, что визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета территориальной целостности Китая. Китай решительно выступает против визита американского политика на Тайвань, и осуждает его, добавили в МИД страны. Внешнеполитическое ведомство Китая призвало прекратить США «разыгрывать тайваньскую карту» для контроля над КНР.

Визит Пелоси подрывает мир и стабильность в регионе, посылает неверные сигналы сепаратистским силам, отметили в министерстве. Вашингтону следует соблюдать «принцип одного Китая», соблюдать взятые на себя обязанности и «не идти далее по опасному пути». КНР примет «все необходимые меры для защиты государственного суверенитета», подчеркнули в МИД.

На этом фоне армия Китая приняла решение о проведении ряда военных учений в нескольких районах вокруг Тайваня, они стартуют в начале августа, сообщают китайские СМИ. Маневры пройдут с 4 по 7 августа. В ходе учений планируется проводить боевые стрельбы.

Напомним, спецборт Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. Китай заявлял, что в случае визита Пелоси на Тайвань ответ будет военным. США опасаются, что КНР может сделать ряд шагов в военной сфере.

При этом, в конце прошлой недели авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем «Рональд Рейган» покинула Южно-Китайское море и вышла в Филиппинское море через пролив Сан-Бернардино, сообщал китайский аналитический центр SCSPI. Оттуда группа, обогнув филиппинский остров Лусон, двинулась в сторону Тайваня. Также, утром в понедельник американский самолет Grumman C-2 Greyhound вылетел с аэродрома в Окинаве и выдвинулся в акваторию Лусонского пролива.

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