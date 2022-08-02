Как выбрать свадебные серьги: ключевые моменты, о которых важно и нужно помнить

Есть определенные свадебные образы в которых серьги являются одним из основных аксессуаров, которые привлекают к себе много внимания. В других же случаях они остаются практически незаметными, однако в любом случае это просто идеальное дополнение, которое должно присутствовать в образе совершенно каждой невесты.

Минималистичные, длинные, макси, блестящие, цветные, ретро – есть множество различных вариантов серег, поэтому, важно точно понимать то, какой именно вариант подобрать для себя, а также на чем остановить свой выбор.

Вот несколько советов относительно того, как выбрать свадебные серьги и о чем нужно помнить.

По стилю платья

У каждой пары серег свой собственный стиль, и они должны соответствовать платью. Дело не в том, что аксессуары должны полностью совпадать, а в том, что они должны относиться к одной линии, в частности, такой как винтаж, классика, бохо, модерн, романтика, минимализм.

Суть в том, что между этим аксессуаром и платьем должна быть своего рода согласованность. Если серьги слишком сильно выделяются и имеют совершенно другой стиль, то они не слишком хорошо подходят.

Например, к классическому платью обычно хорошо подходят аксессуары среднего размера, которые немного свисают, с жемчугом или же бриллиантами.

Если же стиль более современный, например, состоящий из двух частей, то можно выбрать более актуальный дизайн украшений, например, каффы для ушей.

Если свадебное платье имеет цветные детали, то можно поиграть с ними и подобрать под цвет украшения. Если же этот ретро дизайн, то можно надеть старинные золотые серьги.

В зависимости от прически

В зависимости от того, как уложите волосы, серьги будут более или менее видны. Высокие прически и косички, которые открывают лицо, идеально подходят для ношения ярких и длинных сережек. Однако при этом также нужно учитывать особенность всего остального образа.

Нужно учитывать то, есть ли на платье стразы и другие детали, которые могут сделать эффектные серьги слишком декоративными.

С модными короткими стрижками в стиле боб или пикси хорошо будут смотреться длинные серьги.

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Если прическа низкая, то хорошо подойдет украшение, имеющее минималистичный дизайн, например, небольшие серьги или короткие капли. Также отлично смотрятся крупные аксессуары, но если только они не будут слишком сильно свисать.

Если носите длинные распущенные волосы, то можно выбрать как минималистичный стиль с маленькими серьгами, так и большие обручи.

Кроме того, важно, чтобы, если носите волосы распущенными или выбираете для себя довольно небрежную прическу с распущенными прядями, то аксессуары должны достаточно хорошо блестеть, чтобы получить просто потрясающий эффект.

По линии декольте

Вырез является одним из наиболее важных критериев при выборе свадебных серег. В таком случае, если вырез довольно смелый, например, V-образный или без бретелек, то стоит выбирать более яркие и заметные аксессуары.

Если же линия декольте более закрыта или высокая шея, то стоит остановить свой выбор на более сдержанных моделях аксессуаров, которые крепятся на ухо.

Могут быть определенные исключения. Например, если вырезы высокие, но они с бретельками и оставляют плечи открытыми, то они хорошо будут смотреться с длинными висячими серьгами.

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В зависимости от особенностей невесты

В зависимости от собственных предпочтений нужно также руководствоваться типом сережек. Эти аксессуары должны быть такими же, какие вы предпочитаете в повседневной жизни. Также это во многом зависит от особенностей фигуры.

Например, если лицо довольно маленькое, то неудобно будет носить длинные серьги в день свадьбы, независимо от того, насколько сильно они нравятся. Кроме того, такие украшения отлично подходят тем, у кого короткая шея и девушкам невысокого роста.

Кроме того, нужно учитывать форму лица, чтобы правильно подобрать серьги. Девушкам с квадратным овалом просто идеально подходят круглые аксессуары, типа обручей. Для круглого лица отличным вариантом станут удлиненные серьги, обеспечивающие вертикальность линий.

Если лицо вытянутое, то лучше всего остановить свой выбор на коротких моделях аксессуаров.

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В соответствии с создаваемым образом

Выбирая совершенно любой аксессуар для свадебного торжества, очень важно визуализировать полный образ, чтобы убедиться в том, что результат будет сбалансированным, а не перегруженным и безвкусным.

Например, если туфли украшены блестками или стразами, а серьги были выбраны в стиле барокко, то это будет смотреться чрезмерно. Если носите фату, то не стоит выбирать слишком кричащие или громоздкие аксессуары.

Наличие других украшений, в частности, таких как тиара или ожерелье также может оказать влияние на дизайн и размер серег. Желательно чтобы все смотрелось гармонично и идеально совпадало.

Стоит учитывать цвет аксессуаров, в частности, таких как букет, обувь, фата и т. д. Также немаловажное значение имеет макияж. От этого во многом зависит дизайн выбранных серег.

В соответствии с личным стилем

Это пожалуй, самое важное правило. Несмотря на то, что свадьба является особенным днем, но все равно нужно придерживаться свое личного стиля.

Если в обычной жизни привыкли носить крупные и довольно броские серьги, то на свадьбу также нужно выбрать для себя такой же дизайн аксессуаров.

Если нравятся более минималистичные варианты, то лучше всего придерживаться точно такой же эстетики и на торжестве.