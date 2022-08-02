 

Названы музыканты, вызывающие у россиян наибольшее доверие

02.08.2022, 17:50, Разное
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Эксперты исследовательского холдинга «Ромир» составили ТОП российских звезд отечественного шоу-бизнеса, которые вызывают у россиян наибольшее доверие. В список вошли как и популярные артисты, занимающие провластную позицию, так и лица, публикующие порой оппозиционные высказывания.
Первенство, согласно опросам россиян, в отношении доверия досталось поп-королю отечественной эстрады Филиппу Киркорову. Серебро в почетном перечне получила экс-участница «Дома-2» и бывшая жена футболиста Тарасова Ольга Бузова. Бронзу, согласно опросам, россияне единогласно отдали певцу, музыканту и продюсеру Олегу Газманову.

Четвертую позицию при этом заняла в престижном рейтинге Алла Пугачева, еще в марте покинувшая территорию России. На пятой строчке разместился лидер легендарной рок-группы «ДДТ» Юрий Шевчук, которого также нельзя назвать любимцем властей.

Прислушиваются соотечественники и ко мнению Сергея Шнурова, его эпатажные действия и заявления дали ему возможность подняться на шестое место ТОПа. «Натуральный блондин» Николай Басков, поддерживающий спецоперацию на Украине, несмотря на наличие звания Народного артиста в незалежной, получил седьмую строчку. Восьмое и девятое место достались исполнителю хита «Рюмка водки» Григорию Лепсу и лидеру группы «Любэ» Николаю Расторгуеву. Право занять последнюю, десятую ступеньку перечня, по мнению опрошенных специалистами россиян, получил Андрей Макаревич, высказывающийся порой достаточно резко относительно сограждан.



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