 

Подполковник полиции спас тонувшую жительницу Кургана

02.08.2022, 17:50, Разное
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Курган стал местом проведения внеслужебной операции подполковника милиции Игоря Задорина, который помог отдыхающим реанимировать своего друга.
Информация была опубликована на сайте областного УВД 2 августа. Подполковник милиции Игорь Задорин находился с семьей на даче недалеко от реки Тобол. Офицер гулял со своей собакой, когда услышал крики с берега.

Его знакомую вытаскивала группа отдыхающих. Согласно отчету, у нее уже не было пульса, а губы стали розовыми”. Это произошло в июле. Он попросил родственников обратиться к врачам, но его брат, зять и сын начали реанимировать пострадавшую. Через некоторое время жительница снова была в сознании. Машина скорой помощи доставила ее в больницу. В госпитализации она не нуждалась.



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