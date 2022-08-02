Площадь природных пожаров на Ямале за один день увеличилась на 221 га

Пять пожаров общей площадью 221 га зарегистрировал во вторник департамент природных ресурсов и экологии Ямало-Ненецкого автономного округа ЯНАО.

Во вторник пять пожаров охватили в общей сложности 80 гектаров. В Ямало-Ненецком автономном округе во вторник, 2 августа 2022 года, в 09:00 по московскому времени зарегистрировано пять природных пожаров общей площадью 221,3 га.

На месте присутствовало 148 человек с средствами пожаротушения. Также в этом районе было ликвидировано три пожара общей площадью 28,5 га.

10 мая прошлого года на Ямале произошло 307 пожаров на площади 7,6 млн га. В их числе 252 пожара на землях лесного фонда и 2 пожара в Верхне-Тазовском государственном природном заповеднике. По данным департамента, в прошлогодний пожароопасный сезон на Ямале на площади 532,6 га было зарегистрировано 55 пожаров.