 

СМИ: Полиция разогнала митинг против визита Пелоси у отеля Grand Hyatt на Тайване

02.08.2022, 17:48, Новости дня
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Полиция Тайбэя разогнала митинг граждан, выступающих против визита делегации спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, возле отеля Grand Hyatt, сообщило Центральное информационное агентство острова.

Тайваньские СМИ сообщили, что Пелоси намерена прибыть на Тайвань поздно вечером во вторник. Китай заявлял, что в случае визита Пелоси на Тайвань ответ будет военным. США опасаются, что КНР может сделать ряд шагов в военной сфере. 

Несколько десятков сторонников Новой партии вышли к отелю с плакатами с надписями: «Пелоси, не создавай нам неприятности, нам нужен мир», передает ТАСС.

Прибывшая на место полиция предупредила собравшихся о том, что их митинг является незаконным, после чего протестующие удалились с территории, прилегающей к отелю.

Ранее сообщалось, что специальный борт ВВС США, на котором может находиться спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, приобрел устойчивый курс на снижение и заходит на посадку над островом.

Напомним, накануне сообщалось, что США направляют ближе к Тайваню размещенные в регионе самолеты и авианосцы в связи с возможным прибытием на остров спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси.

Ранее Управление морской безопасности КНР сообщило, что Народно-освободительная армия КНР (НОАК) во вторник приступила к учениям в Южно-Китайском море на фоне вероятного визита на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, учения продлятся до 6 августа.

Позднее Пекин подтвердил решимость Китая жестко ответить в случае визита Пелоси на Тайвань. Китай уже вывел авианосцы в море перед возможным приездом Пелоси на Тайвань.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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