«Осваиваем перспективный рынок» – заключённых будут отправлять в тюрьмы и СИЗО через Tinkoff ID

«Тинькофф Банк» готовится освоить новый для себя рынок – он договорился с ФСИН о внедрении своего недавно запущенного сервиса Tinkoff ID в систему исполнения наказаний.

Теперь попасть в СИЗО или отправиться на отбытие тюремного срока можно будет вообще без документов, или, как говорят в банке – «сесть буквально в два клика». Новый сервис как раз предусматривает быструю авторизацию или идентификацию личности в рунете, а также безбумажную передачу документов нужному ведомству.

– Вопрос, мягко говоря, назрел. У нас, как говорится, полстраны сидит, а полстраны охраняет, иногда они даже меняются местами. Это исторически наши инь и ян, – говорит источник в менеджменте банка. – В России уже можно устроиться через Tinkoff ID на работу в Wildberries без документов, сервис их передает сам. Мы подумали: почему бы не облегчить жизнь нашим зэкам? Ведь они тоже наши пользователи. Поэтому мы решили дать им возможность заезжать на зону буквально в два клика.

В банке рассказали, что на фоне выхода России из ЕСПЧ и ужесточения законодательства это направление стало очень перспективным – сидеть будут больше и охотнее. На первом этапе через Tinkoff ID можно будет также делать передачки, но в будущем функционал заметно расширится. Так, например, планируется построить для «сидельцев» целую цифровую инфраструктуру и даже выдавать им сертификаты о ходках для трудоустройства или занятия авторитетного положения в обществе. Сертификаты будут храниться в суперприложении Тинькофф.

По мнению банкиров, действующая сейчас система идентификации через наколки не только чрезмерно устарела, но ещё и сохраняет возможность фальсификаций. Поэтому она нуждается в основательной цифровизации, которую самый цифровой российский банк готов провести уже в ближайшие годы. Так, благодаря новому сервису любой россиянин может узнать о реальном криминальном прошлом своего контрагента и оценить, достаточно ли это уважаемый человек и стоит ли брать его на дело.

Среди будущих планируемых продуктов – социальная сеть для сидящих, выдача цифровых сертификатов о занятии определённого статуса в преступной иерархии (или наоборот о раскоронации), а также совместный банкинг «Общак», учитывающий все криминальные финансовые традиции, которые складывались в России десятилетиями.

Наконец, планируется и уникальный продукт, не имеющий аналогов – сервис-предсказатель на основе нейросетей “ETNA в законе”, который будет с точностью до 92% прогнозировать будущую ходку, включая статью, срок и возможность УДО. Для использования всех этих сервисов потребуется лишь Tinkoff ID, в некоторых случаях банк может попросить верификацию. Таковой могут являться как официальные документы ФСИН, так и свидетельства сокамерников, предварительно добавившихся в друзья к пользователю.

Банкиры считают, что если сделать в колониях достойную цифровую среду, люди сами туда потянутся. В перспективе фабрики ФСИН смогут расширить производство, экономика получит долгожданный толчок, а лица, отбывшие или планирующие отбывать срок, наконец, перестанут этого стесняться.

– Люди будут показывать справку от отбытии срока не со стыдом, а с гордостью, как это уже сейчас происходит в Туве или в Магадане, – рисует радужное будущее один из менеджеров проекта. – Мы сейчас плотно работаем над онлайн-передачками, даже придумали слоган: “Сегодня передаёшь ты, завтра передают тебе”. Это пока дискуссионный момент, не всем почему-то нравится.

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