 

В Санкт-Петербурге арестованы три человека за незаконную регистрацию 5 000 иностранцев

02.08.2022, 16:25, Разное
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В Санкт-Петербурге сотрудниками полиции и их коллегами из Росгвардии задержаны три человека. Их обвиняют в незаконной регистрации более 5 тысяч мигрантов.
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк пояснила во вторник ТАСС, что в рамках профилактических мероприятий “Нелегал2022” в Санкт-Петербурге сотрудниками полиции задержаны три человека.

По ее словам, они обвиняются в организации незаконной иммиграции иностранных граждан, а также в их дальнейшем незаконном пребывании на территории Российской Федерации. Волк сообщила, что предварительное расследование показало, что злоумышленники выдавали поддельные документы иностранцам, вставшим на миграционный учет с декабря 2021 года. В региональное управление по вопросам миграции поступила неверная информация.

За выполнение незаконной услуги они требовали не более 7 000 рублей с каждого клиента. По имеющейся информации, за период преступной деятельности подозреваемым удалось легализовать более 5 000 человек”, – рассказал представитель управления. Они были взяты под стражу сотрудниками Росгвардии и региональных управлений ФСБ России. Компьютерная техника и средства связи были изъяты сотрудниками правоохранительных органов.

Также были изъяты банковские карты, печати и штампы государственных учреждений и предприятий, а также банковские карты и более 20 штампов и печатей. Использовалось устройство для нанесения печатей на бланки для миграции и другие доказательства. В настоящее время выясняются личности и возможные факты незаконной деятельности, а также личности нелегальных мигрантов, пользующихся незаконными услугами.



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