 

СМИ: С базы США в Японии вылетели в сторону Тайваня восемь истребителей

02.08.2022, 16:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

С американской базы Кадена в Окинаве взлетели восемь истребителей F-15 для вероятной встречи спецборта спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, сообщил японский телеканал NHK.

С базы также вылетели пять самолетов-заправщиков, они вместе с истребителями полетели в южном направлении, передает ТАСС со ссылкой на сообщение NHK.

Ранее СМИ сообщали, что спецборт Пелоси приземлится в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник около 22.00 по местному времени (17.00 мск).

Также в прессе писали, что самолет, на котором, возможно, вылетела из Пелоси, направляется в тайваньский аэропорт Суншань.

Тайваньские СМИ отмечали, что Пелоси намерена прибыть на Тайвань поздно вечером во вторник. Китай заявлял, что в случае визита Пелоси на Тайвань ответ будет военным. США опасаются, что КНР может сделать ряд шагов в военной сфере.

Накануне сообщалось, что США направляют ближе к Тайваню размещенные в регионе самолеты и авианосцы в связи с возможным прибытием на остров спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси.

Управление морской безопасности КНР сообщало, что Народно-освободительная армия КНР (НОАК) во вторник приступила к учениям в Южно-Китайском море на фоне вероятного визита на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, учения продлятся до 6 августа.

Пекин подтвердил решимость Китая жестко ответить в случае визита Пелоси на Тайвань. Китай уже вывел авианосцы в море перед возможным приездом Пелоси на Тайвань.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.03.21 / “До следующих заседаний СНБО”. Зеленский заявил, что для защиты интересов Украины в мотивации от западных партнеров не нуждается

12.07.21 / В библиотеку английского собора вернули книгу, которую взяли почитать в 1709 году

14.02.22 / Единственным способом подтверждения квалификации украинских моряков станет норвежский тест – Мининфраструктуры

17.01.21 / В IIHF отреагировали на решение спонсоров бойкотировать ЧМ по хоккею в Минске

26.04.21 / В Кремле допустили оперативные контакты руководства с Индией в связи с коронавирусом

19.01.22 / Билл Гейтс предупредил о пандемиях страшнее коронавируса в будущем

01.07.21 / “Никто не ждал дольше”. Безос пригласил полететь с ним в космос 82-летнюю летчицу

11.09.21 / Талибы подтвердили убийство брата нового «президента» Афганистана Салеха

24.09.20 / Золотовалютные резервы РФ за неделю сократились на 0,9 млрд долларов

15.06.22 / Украина захотела заключить с США соглашение о ленд-лизе по газу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика