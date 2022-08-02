СМИ: С базы США в Японии вылетели в сторону Тайваня восемь истребителей

С американской базы Кадена в Окинаве взлетели восемь истребителей F-15 для вероятной встречи спецборта спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, сообщил японский телеканал NHK.

С базы также вылетели пять самолетов-заправщиков, они вместе с истребителями полетели в южном направлении, передает ТАСС со ссылкой на сообщение NHK.

Ранее СМИ сообщали, что спецборт Пелоси приземлится в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник около 22.00 по местному времени (17.00 мск).

Также в прессе писали, что самолет, на котором, возможно, вылетела из Пелоси, направляется в тайваньский аэропорт Суншань.

Тайваньские СМИ отмечали, что Пелоси намерена прибыть на Тайвань поздно вечером во вторник. Китай заявлял, что в случае визита Пелоси на Тайвань ответ будет военным. США опасаются, что КНР может сделать ряд шагов в военной сфере.

Накануне сообщалось, что США направляют ближе к Тайваню размещенные в регионе самолеты и авианосцы в связи с возможным прибытием на остров спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси.

Управление морской безопасности КНР сообщало, что Народно-освободительная армия КНР (НОАК) во вторник приступила к учениям в Южно-Китайском море на фоне вероятного визита на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, учения продлятся до 6 августа.

Пекин подтвердил решимость Китая жестко ответить в случае визита Пелоси на Тайвань. Китай уже вывел авианосцы в море перед возможным приездом Пелоси на Тайвань.

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