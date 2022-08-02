Россиян будут штрафовать за наличие кариеса

Министерство здравоохранения приняло новую федеральную программу, направленную на здоровьесбережение граждан.

Документ предусматривает установление более пристального контроля за физическим состоянием граждан. Согласно данным ВЦИОМ, чаще всего россияне посещают стоматологов, поэтому особое внимание эксперты рекомендовали уделить состоянию зубов.

Замминистра здравоохранения Галина Осипова говорит, что по данным стоматологов кариес встречается у 60-65% россиян. В случае с болезнями зубов вся вина лежит исключительно на самом пациенте.

– Чтобы избежать такого заболевания, необходимо есть меньше сахара, пить меньше газировки и алкоголя, не курить и чистить зубы дважды в день. Поэтому наша задача – стимулировать россиян заняться собой, – считает она.

По предложению чиновников будут созданы профессиональные и добровольческие стоматологические бригады. Их члены получат право на своё усмотрение останавливать любого гражданина для проверки зубов. При наличии кариеса будут выписываться штрафы в размере от 500 до 2000 рублей.

– Мы уже кинули клич общественным организациям. Желающих проверять зубы – очень много. В Краснодарском крае откликнулись казаки. Есть и практическая польза от таких мероприятий – можно выявить не только кариес, но и более опасные заболевания ротовой полости, – заключила представитель Минздрава.

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