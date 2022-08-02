Земля приближается к очередному массовому вымиранию

Земля находится на пороге шестой волны массового вымирания . С таким предупреждением выступил профессор Стэндфордского университета Пол Эрлих.

– Массовое вымирание — лишь одна из взаимосвязанных экзистенциальных угроз, с которыми сталкивается цивилизация, другие включают нарушение климата, глобальное отравление и возобновление гонки ядерных вооружений, – заявил ученый.

Наводнения, засухи и лесные пожары, вызванные изменениями климата, могут нанести планете такой же серьезный ущерб, как мощное извержение вулкана или гигантский астероид.

– Хотя существуют определенные споры о причинах предыдущих пяти массовых вымираний, в научном сообществе нет ни слова о причине продолжающегося шестого — слишком много людей, а самые богатые из них потребляют слишком много, и все это усугубляется гендерным фактором, расовым и экономическим неравенством, – добавил Эрлих.

Кунио Кайхо, климатолог из Университета Тохоку (Япония), изучил массовые вымирания прошлых лет и спрогнозировал риски наступления подобных катастроф в будущем и обнаружил: зависимость между стабильностью средней температуры поверхности планеты и биоразнообразием носит линейный характер.

Напомним, за предыдущие 540 миллионов лет на Земле произошло пять вымираний. Это были периоды, когда планета потеряла большинство видов животных и растений за относительно короткий (по меркам геологии) промежуток времени.

Климатическая модель японского ученого показала: самые разрушительные вымирания случались, когда температура падала примерно на 7°C или поднималась на 9°C. Согласно худшему сценарию, потепление на 9 градусов ждет Землю не ранее 2500 года.

Предыдущие прогнозы предлагали другие цифры: другие ученые считают, что рост температуры даже на 5,2°C (по отношению к доиндустриальному уровню) приведет к тому, что разнообразие флоры и фауны на континентах существенно сократится.

По данным ООН, сейчас средняя температура на Земле примерно на 1,1°C превышает доиндустриальный уровень. При сохранении нынешнего уровня выбросов эксперты ждут повышения до 4,4°C к концу XXI века.

Кунио Кайхо признает, что изменение климата уже влияет на сохранение видов. Но, по мнению японца, новое вымирание не станет столь масштабным, как предыдущие. Например, крупнейшее массовое вымирание на Земле, которое произошло около 250 миллионов лет назад, сгубило 95% всех видов.

Исследователь допускает, что на вымирание видов может влиять также скорость потепления. Последнее массовое вымирание длилось около 60 тысяч лет, сейчас же из-за воздействия человека климат меняется быстрее. Возможно, шестое вымирание приведет к гибели большего числа видов из-за того, что они не успеют адаптироваться к новым условиям. Например, из-за таяния льдов уже сейчас стремительно меняется уклад жизни белых медведей в Арктике.

Кроме того, группа ученых из Австралии, Канады и США предположила, что Земля пережила несколько кислородных циклов. Каждый такой период длился несколько десятков или сотен миллионов лет. Циклы заканчивались массовым вымиранием, но сразу после этого случался очередной эволюционный взрыв.

Древнейшие океаны около 2,8 миллиарда лет назад были богаты мышьяком и ртутью, но постепенно, по мере увеличения кислорода, токсичность водоемов понижалась. Благоприятных для эволюции элементов, таких, как цинк, молибден и фосфор, напротив, становилось больше.

Кислородные циклы напрямую связаны с образованием континентов и горных цепей на них. Когда части будущих материков сталкивались, кислород высвобождался и попадал в атмосферу.

Так, первый из кислородных циклов был запущен примерно 2,8 миллиарда лет назад одновременно с образованием суперконтинента Кенорленд.

Ждет ли Землю новое вымирание животных и растений в ближайшее время? Профессор Университета Тасмании Росс Лардж так не считает. Во время предыдущих катаклизмов в атмосфере становилось больше углекислого газа, сейчас этого не происходит. По мнению геолога, ближайшее вымирание случится примерно через 30 миллионов лет.

Ранее ученые выяснили, что геологические катастрофы происходят каждые 27 миллионов лет. Во время таких событий усиливается вулканическая активность, происходит массовое вымирание видов, вырастает уровень моря, начинают иначе двигаться тектонические плиты.

Геологи полагают, что до следующего обнуления этих «часов Судного дня» у человечества осталось 20 миллионов лет.

Команда исследователей проанализировала 89 изученных масштабных геологических событий за последние 260 миллионов лет. Данные исследования приведены в журнале Geoscience Frontiers.

Всего за историю существования планеты произошло восемь разрушительных «пульсаций».

Теория цикличности катастроф была предложена учеными еще в 20-е годы прошлого века. Тогда считалось, что геологический цикл равен 30 миллионам лет. В 80-е ученые предположили, что временной отрезок между «импульсами» чуть короче. Сейчас главенствует гипотеза о 27 миллионах лет.

Однако исследователи не знают, чем именно вызваны глобальные изменения. Среди предположений — столкновения с кометами, влияние других планет и астрономические циклы, согласно которым Земля движется внутри Солнечной системы.