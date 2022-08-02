В Красноярске загорелось административно-производственное здание

Пожар начался в Свердловском районе Красноярска. Он располагался рядом с текстильным предприятием.

Об этом во вторник пояснила пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю. В Свердловском районе Красноярска произошел пожар в административно-производственном пятиэтажном здании.

По первоначальной информации, погибших и пострадавших нет. По данным МЧС, произошло возгорание текстильной продукции. Площадь возгорания не установлена. В пресс-службе главного управления журналистам сообщили, что это произошло из-за высокой горючей нагрузки внутри синтетических тканей. На данный момент на участке находится около 50 сотрудников и 15 единиц оборудования.