 

В Красноярске загорелось административно-производственное здание

02.08.2022, 15:00, Разное
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Пожар начался в Свердловском районе Красноярска. Он располагался рядом с текстильным предприятием.
Об этом во вторник пояснила пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю. В Свердловском районе Красноярска произошел пожар в административно-производственном пятиэтажном здании.

По первоначальной информации, погибших и пострадавших нет. По данным МЧС, произошло возгорание текстильной продукции. Площадь возгорания не установлена. В пресс-службе главного управления журналистам сообщили, что это произошло из-за высокой горючей нагрузки внутри синтетических тканей. На данный момент на участке находится около 50 сотрудников и 15 единиц оборудования.



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