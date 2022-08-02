Песков: Металлургическая стратегия России будет утверждена после доработки некоторых нюансов

После доработки некоторых нюансов проект стратегии развития отечественной металлургии до 2030 года будет быстро утвержден.

Как рассказал во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перед этим будут доработаны некоторые детали (стратегия – прим. ТАСС – будет быстро утверждена). Пресс-секретаря Кремля спросили, был ли этот документ одобрен главами государств на совещании по металлургии в понедельник.