 

Песков: Металлургическая стратегия России будет утверждена после доработки некоторых нюансов

02.08.2022, 15:00, Разное
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После доработки некоторых нюансов проект стратегии развития отечественной металлургии до 2030 года будет быстро утвержден.
Как рассказал во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перед этим будут доработаны некоторые детали (стратегия – прим. ТАСС – будет быстро утверждена). Пресс-секретаря Кремля спросили, был ли этот документ одобрен главами государств на совещании по металлургии в понедельник.



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