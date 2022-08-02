 

Арендная плата за землю, находящуюся в областной собственности, была снижена нижегородским правительством

02.08.2022, 15:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Нижегородской области установлена арендная плата за земельные участки, используемые в инвестиционных и сельскохозяйственных целях.
Об этом пояснила во вторник пресс-служба регионального правительства. Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, предприятия получат скидку в размере 50% от годовой арендной платы за землю сельскохозяйственного назначения и строительства. Это при условии, что у них нет долгов перед бюджетом области. По словам губернатора Глеба Никитина, данное постановление во многом направлено на поддержку существующих и новых инвестиций в регион. Мы благодарны инвесторам за модернизацию и создание новых предприятий.

Необходимо, чтобы мы поддерживали развитие проектов. Это позволяет обеспечить дополнительную занятость для жителей области”, – цитирует Никитина пресс-служба. Аналогичная льгота предусмотрена для участков, расположенных под центрами обработки данных и связи, с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2024 года.

Сергей Баринов, министр имущественных и земельных отношений Нижнего Новгорода, пояснил, что арендаторы получат льготы, указанные в постановлении. Баринов заявил, что местные власти должны принять такие же документы в отношении муниципального имущества. Это было сделано в рамках регионального экономического плана.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.08.20 / Тимати отмечает 37-летие: поздравления от сына, дочки и любимой девушки

11.05.22 / Володин напомнил о сделанном восемь лет назад “народами” ДНР и ЛНР так называемом выборе

04.02.22 / Мнение: Накануне переговоров РФ и Китая

10.06.22 / Das Erste – правительство Германии не сошлось во мнениях по отказу от двигателей внутреннего сгорания

29.07.22 / Бросила и запретила общаться с ребенком: что стало с женой Игоря Крутого

19.02.22 / Мнение: Карнавал

08.03.22 / Кристен Стюарт впервые вышла в свет с невестой после объявления о помолвке

27.05.21 / В России осудили домохозяйку за мытьё посуды святой водой

14.04.22 / Мнение: …И никаких гвоздей

21.01.22 / Дочь Анастасии Заворотнюк намекнула, что мать не общается с ней

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика