Арендная плата за землю, находящуюся в областной собственности, была снижена нижегородским правительством

В Нижегородской области установлена арендная плата за земельные участки, используемые в инвестиционных и сельскохозяйственных целях.

Об этом пояснила во вторник пресс-служба регионального правительства. Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, предприятия получат скидку в размере 50% от годовой арендной платы за землю сельскохозяйственного назначения и строительства. Это при условии, что у них нет долгов перед бюджетом области. По словам губернатора Глеба Никитина, данное постановление во многом направлено на поддержку существующих и новых инвестиций в регион. Мы благодарны инвесторам за модернизацию и создание новых предприятий.

Необходимо, чтобы мы поддерживали развитие проектов. Это позволяет обеспечить дополнительную занятость для жителей области”, – цитирует Никитина пресс-служба. Аналогичная льгота предусмотрена для участков, расположенных под центрами обработки данных и связи, с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2024 года.

Сергей Баринов, министр имущественных и земельных отношений Нижнего Новгорода, пояснил, что арендаторы получат льготы, указанные в постановлении. Баринов заявил, что местные власти должны принять такие же документы в отношении муниципального имущества. Это было сделано в рамках регионального экономического плана.