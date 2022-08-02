Ракетным ударом в Николаеве уничтожено до 250 наемников «Иностранного легиона» ВСУ

Высокоточным оружием ВКС РФ нанесен удар по пункту временной дислокации: украинского «Иностранного легиона» в районе города Николаева. Уничтожено до 250 наемников и более 20 единиц военной техники, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате удара ВКС РФ по боевым позициям 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Марьинка Донецкой народной республики (ДНР) уничтожено более 50 националистов 2-го батальона данного соединения.

В населенных пунктах Мерефа и Чугуев Харьковской области в результате высокоточных ударов ВКС РФ ликвидировано до 500 националистов 92-й механизированной бригады ВСУ и большое количество военной техники», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

«В результате огневого поражения боевых позиций 16-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Артемовска уничтожено более 130 националистов. Оставшиеся военнослужащие батальона численностью до 70 человек спешно покинули позиции и убыли в Конотоп Сумской области, где были разоружены и признаны дезертирами.

Понесший значительные потери в районе населенного пункта Пески 21-й батальон 56-й мотопехотной бригады в ходе отступления в район населенного пункта Водяное подвергся артиллерийскому обстрелу украинских войск и практически полностью ликвидирован», – отметил Конашенков.

Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.

За сутки поражено: пять пунктов управления, в том числе 36-й бригады морской пехоты в районе Николаева, 92-й механизированной бригады в районе Циркуны Харьковской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 142 районах.

«Уничтожено семь складов боеприпасов в районах населенных пунктов Артемовск, Константиновка, Очеретино ДНР, Трудовое Запорожской области и Николаев.

В рамках контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские батареи гаубиц «Гиацинт» в районах населенных пунктов Дзержинск и Новгородское ДНР.

«Также подавлено: четыре взвода РСЗО «Град» и девять артиллерийских взводов на огневых позициях в районах населенных пунктов Северск, Кирово, Артемовск, Авдеевка, Пески, Орловка, Шахтерское, Великая Новоселка ДНР, Доброполье Запорожской области, Широкое, Березнеговатое Николаевской области, Русская Лозовая и Норцовка Харьковской области», – перечислил представитель Минобороны.

«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Москалевка, Петропавловка, Копанки, Волхов Яр Харьковской области и Сергеевка Херсонской области. Также перехвачено два реактивных снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган» в районе Херсона.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 261 самолет, 145 вертолетов, 1664 беспилотных летательных аппарата, 361 зенитный ракетный комплекс, 4225 танков и других боевых бронированных машин, 782 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3240 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4655 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.

Накануне в Минобороны сообщили, что в Харькове уничтожены две установки РСЗО «Хаймарс».

—