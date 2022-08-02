 

Путин допустил распространение механизма субсидирования облигаций на новые отрасли

02.08.2022, 14:57, Новости дня
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Использование Российским экологическим оператором (РЭО) облигаций с субсидированным купонным доходом показало хорошие результаты, сообщил президент Владимир Путин и допустил тиражирование такого механизма на другие отрасли.

В ходе втречи с российским лидером руководитель РЭО Денис Буцаев доложил о реализации программы облигаций на 100 млрд, по которым государство субсидирует расходы на выплату купона в размере 90% от ключевой ставки. Он отметил, что «таких дешевых денег в отрасли не было никогда, если сравнить с другими отраслями, перед которыми ставились подобного рода задачи».

«Значит, инструмент хороший получается. Можно тиражировать, может быть, и в других областях», – передает слова Путина ТАСС.

В декабре 2021 года Банк РФ зарегистрировал программу облигаций РЭО объемом до 100 млрд рублей до 2025 года. Для привлечения широкого круга инвесторов РЭО прошел процедуру присвоения кредитного рейтинга. Средства от выпусков пойдут на развитие отрасли обращения с отходами, включая строительство новых объектов и модернизацию старых.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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