 

Лавров и глава МИД Армении обсудили перспективы укрепления двусторонних связей

02.08.2022, 14:57, Новости дня
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Армении Арарат Мирзоян обсудили по телефону перспективы укрепления двусторонних связей, а также ход реализации трехсторонних договоренностей Москвы, Баку и Еревана по Карабаху.

«В двустороннем плане основное внимание уделено состоянию и перспективам дальнейшего укрепления российско-армянских связей, в том числе в контексте выполнения договоренностей, достигнутых в ходе официального визита в Россию премьер-министра Никола Пашиняна 19–20 апреля этого года и контактов лидеров на полях саммита ОДКБ 16 мая этого года», – сообщается на сайте МИД России.

Отмечается, что стороны рассмотрели «ход реализации трехсторонних договоренностей на высшем уровне от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года».

«Подтверждена приверженность их всеобъемлющему эффективному выполнению, в частности, в плане запуска проектной деятельности по разблокированию транспортных и экономических связей на Южном Кавказе, делимитации армяно-азербайджанской границы, нормализации отношений между Ереваном и Баку», – добавили в МИД.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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