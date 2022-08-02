 

Какие юбки можно еще успеть поносить этим летом: самые актуальные модели сезона 2022

02.08.2022, 14:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Пока на улице жарко и впереди целый август, можно смело носить юбки любого кроя, фасона, длины. Эти предметы гардероба помогают создать как женственные, так и озорные образы. Вот, какие модели юбок в тренде текущим летом.

Джинсовые

Изделия из денима переживают второе возрождение. Наиболее актуальными являются джинсовые юбки длины мини и миди. Обратите внимание на вещи ассиметричной формы или с разрезом посередине.

Джинсовые юбки красиво смотрятся с футболками, кроп-топами, блузами, рубашками.

С принтом

Сделать образ более ярким и запоминающимся можно с помощью цветастых юбок. Обратите внимание, что сейчас в моде следующие принты:

анималистичный; абстрактный; растительный.

Чем более пестрой является юбка, тем более сдержанным и однотонным должен быть верх.

Трикотажные

Это один из ключевых трендов. Данные юбки подходят девушкам с любым типом фигуры, за исключением «яблока».

Рекомендуется обратить внимание на юбку-карандаш. Она стройнит и позволяет сделать образ более элегантным и изысканным.

В стиле бохо

Если вы является любительницей винтажной и богемной эстетики, тогда обязательно пополните гардероб изделием в стиле бохо. Здесь важно подобрать соответствующий верх, чтобы образ получился гармоничным. Больше всего подойдут вязаные кроп-топы, льняные рубашки.

Из обуви подойдут гладиаторские сандалии, открытые босоножки, вьетнамки, желательно без каблука, а на массивной или плоской подошве.

Теннисные

Создать игривый и кокетливый образ можно с помощью теннисной юбки. Один нюанс: носить такое изделие лучше всего молодым девушкам и обладательницам стройной фигуры. Теннисная юбка подчеркнет осиную талию, визуально увеличит бедра, сделав фигуру более женственной.

Такое изделие удачно сочетается со свитшотом оверсайз, футболкой-поло, рубашкой и жилетом. В плане обуви лучше выбрать что-то спортивное: кеды, кроссовки.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.03.21 / В Google Translate появятся зумерский и кальянный языки

22.08.21 / После посещения Рублевки немецкий политик раскритиковал низкие зарплаты чиновников в Германии

05.04.22 / В Битцевском парке появятся маршруты для конных прогулок

16.12.21 / А может быть, «Динамо»?

10.01.22 / Мнение: Плати лицом!

28.05.22 / Во что превратилась могила звезды советского кино Олега Даля: Покоится в трех метрах от надгробия

11.04.21 / Мнение: С Навальным носятся, как с писаной торбой

06.04.22 / От первой сбежал к другой, второй изменял с Польной, а третью обожает: жены Клявера

31.12.20 / Роскомнадзор потребовал от Pornhub восстановить удаленные аккаунты россиян

23.12.21 / Максакова просила помощи у Путина, но считает, что Крым принадлежит Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика