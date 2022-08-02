 

Мнение: Анатомия правосудия во время спецоперации

02.08.2022, 14:30, Разное
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Министерство юстиции РФ объяснило следователям, судьям и судебным экспертам, как отличить фейк от дискредитации армии в период проведения спецоперации России на Украине.

Исследованием проблемы занимался целый НИИ судебных экспертиз Минюста. И разработал две методички, которые, оказывается, утверждены еще 17 июня.

В одной – подробное разъяснение как проводить судебную лингвистическую экспертизу в делах о «публичном распространении заведомо ложной информации» об использовании вооруженных сил, привлекая к ответственности по ст. 207.3 УК РФ. Во второй расписано проведение «комплексной психолого-лингвистической экспертизе» материалов о «публичной дискредитации использования» вооруженных сил при привлечении к ответственности по ст. 20.3.3 КоАП и ст. 280.3 УК.

В первой методичке – анатомирован механизм  получения до 15 лет колонии. На сегодняшний день известно про 77 таких уголовных дел. Пока по ним вынесено четыре приговора: два штрафа, один условный срок и один реальный срок ( к семи годам колонии приговорен московский муниципальный депутат Алексей Горинов, который высказался о спецоперации на Украине, заявив, к примеру, что неэтично во время проведения спецоперации проводить конкурс детского рисунка).

Вторая методичка – пособие по обоснованию выписывания штрафов: физлицам — до 100 тыс., юрлицам — до 1 млн. На сегодня возбуждено 3,3 тыс. административных дел по этой статье (подробности здесь).

Эти статьи Госдума скоропостижно добавила в УК и КоАП в начале марта. Введение новых норм депутаты мотивировали необходимостью защитить российскую армию в «информационной войне»; правозащитники же говорят о «фактическом введении военной цензуры».

И кто более прав? Депутаты Госдумы? Или правозащитники?

Иллюстрация отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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