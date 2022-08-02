Артист мирового уровня – Личное мнение

Одну из любимейших исполнительниц страны, бабу Наташу Королёву, злопыхатели заподозрили в эмиграции.

Улетела в Нью-Йорк, а потом в Майами.



Фото: Соцсети

Баба Наташа молчать не стала и врезала всем сплетникам.

«Я по профессии артист мирового уровня, с огромной творческой историей, нравится это кому-то или нет. Но это так. И по своей работе мне приходится много ездить не только внутри моей любимой страны, но и за ее пределами», — всё объяснила Королёва.

К тому же, в Майами баба Наташа мирового уровня полетела не просто так, а в гости к бабе Люде — к маме своей.

«И это нормально. В этом нет ничего предосудительного… А дешевки пишут всякое …»

Негодование исполнительницы можно понять. Да и сплетня про эмиграцию — тупее некуда.

Баба Наташа, хоть и артист мирового уровня по профессии, зарабатывает всё-таки в России. Зачем ей лишать себя денег, совершенно непонятно и нелогично.

Так что все могут спать спокойно и не выдумывать всякое: баба Наташа никуда не денется — навестит маму и вернётся, чтобы снова радовать слушателей своими хитами.

Вы рады, что всё прояснилось?

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