Мнение: 7 часов

Сегодня, конечно, самый-самый вопрос: прилетит ли Пелоси в Тайбэй. До заявленного времени остается не слишком много – 7 часов (разница во времени +5 часов с Москвой)

Второй вопрос, который возникнет сразу после возможного прилета – что сделает Пекин. По всей видимости, ответы будут известны уже завтра, поэтому сегодня остается просто смотреть.

Товарищу Си Цзиньпину особо не позавидуешь. Его поставили в самое неудобное из возможных положений. Он настолько явно сообщил, что будет делать в случае прилета Пелоси, и вот тут-то ему в самый последний момент предлагают ответить «за базар».

Пелоси, конечно, пока выглядит железной тёткой. Чего у нее точно не отнять. Но дождемся итогов этого увлекательного ситкома.

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