 

Москвичам помогут найти работу на открытых отборах

02.08.2022, 13:57, Разное
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Москвичи смогут подобрать себе работу за несколько часов, а рекрутеры – быстро нанять подходящих кандидатов. Всего пройдет четыре открытых набора – 4, 11, 18 и 25 августа.

С московским центром занятости “Моя работа” сотрудничают уже более 140 стабильно работающих компаний, которые готовы поддержать горожан в текущей ситуации.

“Они создали свыше 15 тысяч новых рабочих мест для временной подработки или постоянного трудоустройства”, – уточнил директор центра Андрей Тарасов.

На открытых отборах москвичам предложат вакансии с заработной платой от 27 до 130 тысяч рублей. В мероприятиях будут участвовать представители столичного общепита, “Почты России”, Московского метрополитена и центров госуслуг.

Соискатели смогут пройти собеседования на позиции в сфере общепита, логистики, транспорта, сервисной индустрии. Среди вакансий – сборщик заказов, техник по ремонту и эксплуатации в сеть ресторанов, инженер, машинист электропоезда и другие.

Открытые наборы доступны как для уже потерявших работу граждан, так и тех, кто рискует быть уволенным из-за ухода западных компаний с российского рынка. Мероприятия пройдут во флагманском центре “Моя работа” по адресу улица Щепкина, дом 38, строение 1.

Количество вакансий в Москве стабильно растет. Этим летом число открытых позиций в столице превысило восемь миллионов. Наибольший рост пришелся на сферы IT, строительства, торговли, науки и финансовый сектор.

Кроме того, в Москве действует программа стимулирования создания мест приложения труда. Власти города одобрили проекты с инвестициями более 92 миллиардов рублей, будет создано 33 тысячи рабочих мест.



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