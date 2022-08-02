Наводнения в Пакистане за один день унесли жизни по меньшей мере 28 человек

За последние 24 часа по меньшей мере 28 пакистанцев погибли в результате внезапных наводнений и муссонных дождей.

Почти 400 человек погибли в результате стихийного бедствия. Об этом во вторник пояснила газета “Дун” со ссылкой на Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Пакистана. В понедельник в Кашмире погибли 10 человек, в том числе семь жителей провинции Хайбер-Пахтунхва и девять жителей провинции Белуджистан. Жители Гилгит-Балтистана также пострадали от стихии. Было разрушено 8600 домов и офисов, многие люди остались без крова.

Наводнения разрушили 50 мостов и затопили участки автомобильных дорог протяженностью 650 км. Наиболее сильно пострадала провинция Белуджистан на западе страны. Более тысячи человек также получили ранения в результате наводнений, обрушившихся на этот район. 136 человек погибли в результате катастрофы.

Более 20 000 человек были эвакуированы из пострадавших районов в убежища после того, как паводковые воды затопили 200 километров сельскохозяйственных угодий. В спасательных операциях в Белуджистане участвовали сотрудники ВВС, ВМС и военной авиации Пакистана.