 

Наводнения в Пакистане за один день унесли жизни по меньшей мере 28 человек

02.08.2022, 13:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

За последние 24 часа по меньшей мере 28 пакистанцев погибли в результате внезапных наводнений и муссонных дождей.
Почти 400 человек погибли в результате стихийного бедствия. Об этом во вторник пояснила газета “Дун” со ссылкой на Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Пакистана. В понедельник в Кашмире погибли 10 человек, в том числе семь жителей провинции Хайбер-Пахтунхва и девять жителей провинции Белуджистан. Жители Гилгит-Балтистана также пострадали от стихии. Было разрушено 8600 домов и офисов, многие люди остались без крова.

Наводнения разрушили 50 мостов и затопили участки автомобильных дорог протяженностью 650 км. Наиболее сильно пострадала провинция Белуджистан на западе страны. Более тысячи человек также получили ранения в результате наводнений, обрушившихся на этот район. 136 человек погибли в результате катастрофы.

Более 20 000 человек были эвакуированы из пострадавших районов в убежища после того, как паводковые воды затопили 200 километров сельскохозяйственных угодий. В спасательных операциях в Белуджистане участвовали сотрудники ВВС, ВМС и военной авиации Пакистана.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.08.21 / ГосНИИОХТ к годовщине отравления Навального выпустил улучшенную версию «Новичка»

30.04.22 / Беглов инициировал травлю артистов и бизнесменов-патриотов в Петербурге – СМИ

23.02.22 / Мнение: Поиск видеохостинга, робот-повар и европейский Старлинк

24.05.22 / Bloomberg – в Китае предостерегли США от разыгрывания «тайваньской карты»

29.03.22 / Собянин представил меры поддержки сферы общественного питания

08.03.22 / Снова без Меган: принц Гарри посетил знаменитое родео в Техасе

26.10.21 / Скандалы: Сергея Фургала допросили без обвинений

27.11.21 / Денежный дождь и яркие эмоции: что приготовил конец ноября для каждого знака зодиака

31.01.22 / Мнение: О паре сотен слов про совесть и подругу, взорвавших Фейсбук

21.06.22 / “Он проплакал всю ночь” – Байдену показали публикации россиян о США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика