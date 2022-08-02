El Pais: Испания ограничивает использование воды из-за жары и отсутствия дождей

Экстремальная жара в Испании и почти полное отсутствие дождей вызвали дефицит воды. Это уже привело к ограничениям в использовании воды в некоторых районах. Об этом пояснила во вторник газета El Pais.

В ней говорится, что запасы воды в Испании составляют 41,3%. Это почти на 20 процентных пунктов ниже, чем в предыдущие годы. В публикации подчеркивается отсутствие осадков и повышенное потребление воды, вызванное высокими температурами, испарениями болот и потерей влаги почвой.

Это привело к тому, что в некоторых населенных пунктах провинций Малага и Понтеведра, Уэльва были приняты ограничительные меры. По всей Испании были разработаны планы действий в чрезвычайных ситуациях в связи с ожидаемой жарой и малым количеством осадков. Мэрия Понтеведры издала указ, согласно которому 83 000 жителей запрещено наполнять бассейны и мыть машины. В 15 городах Барселоны уже действуют ограничения на подачу воды. Во многих районах провинции Уэльва воду отключают по ночам. В провинции Малага из-за засухи трудно принять душ на пляже. Температура воздуха достигла 45 градусов по Цельсию. В Испании сохраняется жаркая погода.