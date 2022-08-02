 

У Нагиева проблемы с мозгом из-за приема снотворных

02.08.2022, 13:40, Разное
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Дмитрий Нагиев пожаловался на проблемы со здоровьем, которые возникли у него в последнее время. Как оказалось, из-за приема снотворных препаратов у него возникли проблемы с деятельностью головного мозга.
Дмитрий Нагиев является не только популярным актером театра и кино, он также востребован, как телеведущий и шоумен. Однако в результате плотного графика селебрити, у него остается мало времени на восстановление сил и отдых. Вследствие этого у звезды развилась бессонница, для преодоления которой он вынужден пить лекарства.

Однако прием подобных медикаментов привело актера к другой проблеме, по признанию Дмитрия Нагиева, снотворное влияет на функциональность его головного мозга. Долгое время, порядка двух десятков лет, актер скрывал от публики, что принимает медикаменты для сна. Сейчас он уже не может уснуть без таблетки на ночь.

Однако не так давно шоумен узнал, что данные препараты влияют на его состояние здоровья и мышление. Именно из-за отказа мозга, уверен Нагиев, он иногда действует вопреки любой здравой логике. Положительно влияя на возможность отдохнуть и восстановить силы, снотворное пагубно сказывается на работе главного органа центральной нервной системы.



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