Барнаульский пивзавод начнёт разливать пиво в огнетушители

Директор Барнаульского пивзавода Александр Ворсин заявил, что предприятие хочет разливать свою продукцию в том числе и в огнетушители.

Это связано не только с временными трудностями с тарой, но и высокой эффективностью местного пива при тушении пожаров.

По словам Ворсина, «все уже слышали о недавнем случае, когда загоревшийся автомобиль не получалось потушить никакими огнетушителями, и только находчивость прохожего с двухлитровой бутылкой пива решила вопрос».

– Нам никогда не приходила в голову возможность использования наших напитков не по прямому назначению, но тут любопытство взяло верх, и я поручил заводской лаборатории проверить, действительно ли пиво обладает подобными свойствами, или это простое совпадение, – отметил он.

В испытаниях принимали участие 10 самых популярных автомобильных огнетушителей, и ни один из них не смог сравниться по эффективности с пивом марки «Привал», а вот «Жигулёвское» показало себя не лучшим образом. Теоретическое обоснование подобного феномена ещё предстоит выяснить, но уже понятно, что пивные огнетушители будут максимально востребованы как внутри страны, так и за рубежом.

– Единственное, о чём сожалею — так это об узости своего мышления, что упустил возможность выхода на новые рынки ещё несколько лет назад, – сожалеет управленец.

Уже выдано указание открыть должность директора по разнообразию, задачей которого будет собрать креативную команду для поиска новых способов применения пива.

– Такое сплошь и рядом встречается в медицине. Например, разрабатывали лекарство для улучшения кровотока в миокарде, а получилось средство, которое рекламируют в перерывах футбольных трансляций (Виагра – ryb.ru). Может и у нас получится что-то подобное, – заключил он.

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