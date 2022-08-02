Какие наряды взять с собой в отпуск в бархатный сезон: 10 готовых аутфитов

Не стоит грустить по уходящему лету, ведь после него наступит бархатный сезон. Чтобы в отпуске на отдыхе выглядеть сногсшибательно, возьмите на вооружение идеи по созданию следующих эффектных образов.

Платье-рубашка

Платье-рубашка длины миди, с поясом и принтом в вертикальную полоску сделает вас визуально стройнее. Дополните образ аксессуарами в виде плетеной вместительной сумки и шлепанцев на плоской подошве.

Платье в стиле бохо

Если вам нравится сдержанный и в то же время богемный стиль, то обратите внимание на льняное платье на пуговицах в стиле бохо. Добавьте шляпку с широкими полями, чтобы лук получился еще более элегантным.

Юбка-миди и кроп-топ

Юбка с завышенной талией и с боковым разрезом прекрасно смотрится с укороченным топом.

Вы можете выбрать сдержанную цветовую гамму либо выбрать яркую юбку. Например, желтую (на главном фото).

Шорты и рубашка

Эффектный уличный образ получается, если скомбинировать короткие белые шорты из денима и рубашку в технике тай-дай.

Если вам нужно создать более строгий лук, тогда сочетайте белую блузу или рубашку с черными шортами-юбкой. Сандалии на плоской подошве или небольшой танкетке завершат эффектный образ.

Брюки и топ

Льняные укороченные брюки с высокой талией гармонично смотрятся с коротким топом с узлом на груди. Правда, это вариант для тех, у кого плоский живот.

Симпатично смотрится комплект из брюк и топа с принтом в мелкий цветочек. В таком наряде вам точно не будет жарко. Только подбирайте вещи из натуральных материалов.

Джинсы и рубашка (топ)

Скомбинируйте укороченные джинсы и рубашку для создания образа в ковбойском стиле. Чтобы полностью выдержать концепцию, добавьте широкополую шляпу.

Вы также можете рассмотреть вариант топа с открытыми плечами вместо рубашки с коротким рукавом (такое изделие сейчас в моде).

Тогда лук получится более женственным и романтичным.