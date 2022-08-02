Вызывает покраснение и обезвоживание кожи: несколько побочных эффектов масок из куркумы

Несмотря на довольно резкий аромат, куркума пользуется широкой популярностью среди любителей натуральных средств для ухода за кожей. Маски на основе этого растения благотворно действуют на состояние эпидермиса. Они осветляют кожу, помогают бороться с угревой сыпью, повышенной жирностью. Однако при использовании такого средства возможны нежелательные последствия. Каких побочных эффектов стоит ожидать?

Желтый оттенок кожи

Некоторые используют маски из куркумы регулярно, каждую неделю. Но, если применять их слишком часто, кожа начинает желтеть из-за компонентов, которые содержатся в растении. Причем этот побочный эффект исчезает не сразу.

Стянутость кожи

Куркума содержит природные антисептики, которые уничтожают бактерии. Маски на основе растения применяют для устранения акне. Однако при частом применении средства возможно ощущение стянутости, дискомфорта.

Обезвоживание

Для обладательниц жирной кожи маски с куркумой полезны. Ведь они помогают уменьшить выработку кожного сала. Однако тем, у кого такой проблемы нет, часто использовать маски на основе растения не стоит. Иначе кожа станет сухой и обезвоженной.

Зуд

Это частый побочный эффект. Он объясняется наличием определенных компонентов в составе растения. Зуд после применения масок из куркумы не опасен для кожи. Но доставляет дискомфорт.

Покраснение

Раздражение кожных покровов – неприятный побочный эффект, возникающий после применения домашнего средства. Красные пятна на лице портят внешний вид. Если такое явление возникает часто, оно может указывать на наличие аллергии. Использование масок стоит прекратить.

Повреждение чувствительной кожи

Средство на основе куркумы обладает отшелушивающим действием. Оно удаляет омертвевшие клетки эпидермиса, обновляет его. Но обладатели чувствительной кожи при использовании масок ощущают сильный дискомфорт. Кожа выглядит покрасневшей, возникает зуд, сухость, раздражение.

Домашние средства на основе куркумы надо применять осторожно, в разумных пределах. Сначала нужно определить тип кожи.

Некоторым людям маски из куркумы не подходят. При наличии аллергии это средство противопоказано. Побочные эффекты при использовании маски на основе куркумы обычно не доставляют особого дискомфорта. И довольно быстро проходят. Но, если неприятные ощущения слишком сильны, а после применения маски на поверхности эпидермиса возникают красные пятна, которые многие ошибочно принимают за прыщи, от этого средства стоит отказаться и подобрать для себя ухаживающую косметику в соответствии с особенностями кожи (возможно, при помощи специалиста).