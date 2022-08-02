Мнение: О секретных планах Вашингтона по России… «Старый лис» проговорился?

Американский политический ветеран и местами даже «мастодонт» Генри Киссинджер не так уж и давно озвучил сценарии «победы России», которые сложно назвать иначе как более-или менее полным её поражением. Где даже в самом лучшем случае #Россия остаётся «при своих», а про остальные даже и думать не хочется. Ладно, он так видит ©

Но что интересно и важно по-настоящему, так это та лёгкость, с которой люди повелись… И даже не самые глупые. Вот, пишет один из таких: мол, коллективный Запад, а паче того US and UK убеждены, что выиграют и на этот раз, а потому очень многим жертвуют, идут даже на временный конфликт с собственным населением, — но с расчётом на то, что успех окупит все расходы…

Источник не даю сознательно, а «страждущим» — Гугл в помощь. Это не сложно и не больно.

Опять же, возникло там вдруг «мнение», что #НАТО готовилось к противостоянию с Россией даже не с 2014 года, как признался его генсек, а чуть ли не с 2004-го. Ну, это когда в России не было более «прозападного» политика, чем Владимир #Путин.

Ох, коварные…

Ладно, допустим, в Граде на Холме и правда одни провидцы сидят. Но вот в чём, собственно, их «барыш», чтобы идти на сегодняшние жертвы, исчисляемые уже сотнями миллиардов долларов и евро экономических потерь? Ведь те самые «нестрашные» единицы или даже доли процентов прогнозируемого ввиду нынешнего энерго- и продокризиса замедления западных экономик выливаются в колоссальные объёмы недополученного и непроизведённого, если пересчитать их на твёрдую валюту. Социальная стабильность опять же под угрозой: четыре европейских правительства уже сменились на фоне экономических перипетий. Чего ради это всё западным элитам?

Ну, первое, что приходит на ум — ликвидация «угрозы». Мол, #Россия — единственная страна, которая в состоянии гарантированно уничтожить…

Однако, во-первых, уже давно не в состоянии. Примерно с тех пор, как старая концепция «гарантированного уничтожения» видоизменилась до «нанесения неприемлемого ущерба», и число боеголовок сократилось в разы.

А во-вторых, ядерное сдерживание — намного более сложная проблема, чем видится простому обывателю. И одной из её составляющих является так называемое «ядерное нераспространение». Где #Россия играет ключевую роль не только ввиду унаследованных связей с отдельными «режимами». Но и в связи с обладанием ядерным статусом. Или вы наивно думаете, что Джордж Буш-старший и Билл Клинтон просто так, по доброте душевной, озаботились тем, чтобы Москва сохранила и подгребла под себя весь ядерный потенциал б. #СССР?

Хм… Как-то вдруг аргумент — не аргумент…

ОК. Есть и второе, зачем КЗ «это надо». И оно, разумеется, «ресурсы». Не только #нефть и #газ, но также никель, титан, палладий, платина, гелий, аргон и т.д.

Тут, впрочем, тоже возникает «нюанс». Вплоть до сего часа #Россия охотно меняла все эти невосполнимые и бесценные ресурсы на… «резаную бумагу», под которой патриоты всех мастей понимают редко, но охотно получаемые ими доллары #США. Причём этот обмен шёл:

а) на актив, который полностью находится под контролем Вашингтона, как показали события последних месяцев,

и

б) по ценам, на которые #Россия влияет намного меньше, чем, например, американский банк Goldman Sachs, не говоря уже о всесильной ФРС.

Собственно, РФ и дальше с охотой продолжала бы эту торговлю. Да только сам Запад «вдруг» стал отгораживаться от неё всеми возможными способами. Даже ценой увеличения платы за все перечисленные ресурсы, что вызывает боль и шок у избирателей. То есть, всё дело вовсе не в желании получить их «на халяву»?

Тут, однако, приводят и другой аргумент. Мол, это «Вашингтонский обком» захотел вытеснить главного конкурента с энергетического рынка. Своя рубашка ближе к телу ему, видите ли. И теперь американские нефтегазовые компании займут место России на самом ёмком и дорогом рынке #ЕС.

И вроде бы даже не поспоришь: пытаются. Но…

Не выходит каменный цветок! ©

По крайней мере, в моменте. Не могут Штаты найти столько нефти и газа, чтобы заместить полностью российские поставки в #ЕС. Америке даже приходится давить на ближневосточных партнёров, Саудовскую Аравию и Катар, чтобы те поставляли больше нефти и газа в Европу. Но у тех — свои сложности.

И пока что это привело лишь к росту цен, от которого выигрывает… Россия в том числе. А вот американский и европейский потребитель — проигрывают. Наконец, надежда «всего прогрессивного человечества» американские сланцевики пытаются… использовать нынешние высокие #цены на энергоресурсы не для того, чтобы наращивать разведку и добычу, а для того, чтобы сокращать долги в преддверии роста учетной ставки ФРС. Которую той приходится поднимать, лишая американскую экономику дешёвого финансирования, в том числе по причине глобального удорожания энергоресурсов.

Ой! Кажется, это вовсе не хитрый план, а выстрел в ногу, да?

Ну и как вишенка на торте — сейчас главными бенефециарами всего этого «безобразия» выступают главные же… соперники США и ЕС. Индия и #Китай. Особенно — последний, который получает российскую #нефть с 30%-м дисконтом, снижает себестоимость своих товаров и успешнее вытесняет с рынка оставшихся западных конкурентов. Да ещё и Россию с её ресурсами того и гляди получит в итоге практически даром.

По факту оказывается, что Вашингтон затеял вот это всё, чтобы предоставить бенефиты и профиты своему основному геополитическому конкуренту?

На этой ноте ХПБ превращается вообще в полное г***но, не так ли?

Хм-хм-хм…

Так поясните же, чего ради Рокфеллеры и Ротшильды объединились ради «победы над Россией»? В чём их профит будет, если ни геополитических, ни экономических выгод не просматривается от слова совсем, а издержки — уже есть и немалые?

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