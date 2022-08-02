Мнение: Вопросы импортозамещения

Импортозамещение виски на водку делает тексты Медведева всё более патриотичными. Сегодня ночью на его странице «Вконтакте» появился текст на тему «Дойдем через Одессу до Приднестровья и освободим по пути стенающий под железной пятой народ», «объединим Абхазию, обе Осетии и Грузию в составе России», «Казахстан – искусственное государство».

Правда, с утра он отказался от авторства, заявив, что его страницу взломали. Рассол – это всё-таки вещь. Кто именно взломал страницу – доподлинно неизвестно. Наверное, белочка.

Медведева «взламывают» не в первый раз: предыдущая история случилась в 14 году с его аккаунтом в Твиттере. Тогда импортный напиток вынудил его мучиться угрызениями совести за политику партии и руководства.

У Гитлера, кстати, был примерно похожий персонаж — тихий алкоголик Лей, глава тогдашних «профсоюзов». Его и арестовали-то в Баварии в мае 45 в состоянии двухнедельного запоя. Правда, всё это никак не помешало победителям отправить его на скамью Нюрнбергского трибунала, но он успел повеситься сам на канализационной трубе, чем вызвал вздох облегчения у соратников, побаивавшихся, что запойный коллега начнет на суде нести свою обычную дичь.

В истории всё уже было, и каждый раз повторяется во все более гротескном виде.

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