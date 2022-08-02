 

На «Адмиралтейских верфях» в Петербурге загорелся строящийся рыболовный траулер

02.08.2022, 12:45, Новости дня
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Строящийся рыболовный траулер «Механик Маслак» загорелся на судозаводе «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе предприятия.

«Горит строящийся рыболовный траулер «Механик Маслак», больше подробностей пока нет, зона задымления сильная. Пожар в данный момент локализуется. Сведения о пострадавших не поступали», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Как сообщил источник в экстренных службах, площадь возгорания в трюме судна составляет 800 кв. метров.

Ранее корвет «Проворный», который должен был носить ракеты «Калибр» и «Циркон», сгорел на судостроительном заводе «Северная верфь» за считанные месяцы до передачи флоту. Пресс-служба верфи сообщила, что «корпус корабля не пострадал», «надстройка подлежит демонтажу», при этом «оборудования в надстройке не было», а с АО «СНСЗ» ведутся переговоры «о строительстве новой надстройки».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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