НАТО внимательно следит за обострением отношений Китая и США

Североатлантический альянс внимательно следит за обострением отношений между США и Китаем, однако не принимает в нем участия, сообщил дипломатический источник в Брюсселе. Официальных комментариев от НАТО пока не поступало.

«Союзники (страны НАТО – прим. ВЗГЛЯД) внимательно следят за ситуацией и обострением риторики между США и Китаем. НАТО как организация не принимает в этом практического участия», – передает слова дипломата ТАСС.

«На саммите в Мадриде (26–28 июня) альянс принял новую Стратегическую концепцию, в которой впервые рассматривает отношения с Китаем, отмечая, что он является системным конкурентом [для НАТО]. Страны альянса также подчеркнули незыблемость трансатлантического сотрудничества между Европой и Америкой перед лицом любых вызовов безопасности», – сообщил источник.

Тайваньские СМИ сообщили, что Пелоси намерена прибыть на Тайвань поздно вечером во вторник. Китай заявлял, что в случае визита Пелоси на Тайвань ответ будет военным. США опасаются, что КНР может сделать ряд шагов в военной сфере.

Напомним, накануне сообщалось, что США направляют ближе к Тайваню размещенные в регионе самолеты и авианосцы в связи с возможным прибытием на остров спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси.

Ранее Управление морской безопасности КНР сообщило, что Народно-освободительная армия КНР (НОАК) во вторник приступила к учениям в Южно-Китайском море на фоне вероятного визита на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, учения продлятся до 6 августа.

Позднее Пекин подтвердил решимость Китая жестко ответить в случае визита Пелоси на Тайвань. Китай уже вывел авианосцы в море перед возможным приездом Пелоси на Тайвань.

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