МИД выразил надежду на выполнение Киевом обязательств по обеспечению безопасности судов

Россия приветствует начало реализации «продуктовой сделки» и рассчитывает, что украинские власти выполнят обязательства по обеспечению безопасности судов, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Хотела бы приветствовать начало реализации достигнутых 22 июля в Стамбуле так называемых продовольственных договоренностей… Мы рассчитываем, что Киев выполнит свои обязательства по обеспечению безопасности судов в черноморских портах и территориальных водах Украины», – передает ее слова РИА «Новости».

«В то же время для полноценного решения продовольственной проблемы необходимо, чтобы страны Запада обеспечили условия для доступа на мировые рынки российских удобрений и продовольствия, то есть, устранили финансовые и логистические препятствия, вызванные введенными ими антироссийскими ограничениями», – сказала Захарова.

Напомним, судно Razoni с зерном с Украины, которое 1 августа покинуло порт Одессы, успешно прошло «зерновой коридор» и направляется в порт Триполи (Ливан).

Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.

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