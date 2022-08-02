 

МИД выразил надежду на выполнение Киевом обязательств по обеспечению безопасности судов

02.08.2022, 12:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Россия приветствует начало реализации «продуктовой сделки» и рассчитывает, что украинские власти выполнят обязательства по обеспечению безопасности судов, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Хотела бы приветствовать начало реализации достигнутых 22 июля в Стамбуле так называемых продовольственных договоренностей… Мы рассчитываем, что Киев выполнит свои обязательства по обеспечению безопасности судов в черноморских портах и территориальных водах Украины», – передает ее слова РИА «Новости».

«В то же время для полноценного решения продовольственной проблемы необходимо, чтобы страны Запада обеспечили условия для доступа на мировые рынки российских удобрений и продовольствия, то есть, устранили финансовые и логистические препятствия, вызванные введенными ими антироссийскими ограничениями», – сказала Захарова.

Напомним, судно Razoni с зерном с Украины, которое 1 августа покинуло порт Одессы, успешно прошло «зерновой коридор» и направляется в порт Триполи (Ливан).

Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.01.22 / В Минфине разъяснили позицию по регулированию криптовалют

02.04.21 / В Киеве заявили о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым

15.10.21 / “Будут большие учения”. Данилов раскрыл детали плана обороны Украины

03.07.21 / Назначен исполняющий обязанности ректора ВШЭ

01.01.22 / Германия начала председательство в “Большой семерке”

22.07.20 / От коронавируса умер министр правительства Свердловской области

17.07.20 / Заммэра Томска по безопасности заключен под стражу

16.07.21 / Работу общепита в Москве возобновят на фудкортах и ночью

02.12.20 / Волочкова засветила грудь в прозрачном платье

10.08.21 / Гольдман: В одной из клиник Израиля предполагают, что им удалось создать первое в мире лекарство от COVID-19. Все, кому его вводили, быстро поправлялись

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика