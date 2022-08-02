 

Ушел, влюбившись в другую, но пообещал давать деньги: что стало с молодой женой Петросяна

02.08.2022, 12:37, Разное
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Личная жизнь Евгения Петросяна всегда была бурной. Впрочем, из всех его пяти браков на слуху оказались лишь последние два – с Еленой Степаненко и Татьяной Брухуновой. О своей третьей жене, предшественнице Степаненко, юморист никогда не рассказывал. А ведь она в свое время сыграла в его жизни немалую роль.

С будущей супругой, искусствоведом Людмилой Шатровой, артист познакомился на гастролях вскоре после начала работы в Москонцерте. Людмила была молодой, образованной и привлекательной женщиной, трудилась в Управлении культуры Ленинграда, вращалась в кругах бомонда. Вскоре между Петросяном и Шатровой вспыхнул роман, который привел к свадьбе.

С третьей женой Евгений Ваганович прожил около 10 лет. Поговаривают, именно молодая супруга вывела юмориста в высший свет, познакомила со многими влиятельными людьми и научила его разбираться в живописи. Благодаря Шатровой Петросян стал ценителем искусства и собрал целую коллекцию полотен, пополняя ту, что досталась его жене от отца по наследству. Увы, общие интересы не сделали брак прочным.

В конце 70-х Евгений Петросян познакомился с Еленой Степаненко. Спустя какое-то время между коллегами вспыхнули серьезные чувства. Комик откровенно признался жене, что влюбился в другую, и предложил расторгнуть союз. Людмила нелегко переживала расставание, но не стала таить обиду на некогда близкого человека.

Развод обошелся без скандалов и громкого раздела имущества в суде. Петросян благородно оставил экс-супруге квартиру, а себе забрал коллекцию полотен. Евгений Ваганович пообещал регулярно давать бывшей избраннице деньги, чтобы со временем выкупить ценную коллекцию. Свое слово артист сдержал. Впрочем, тогда юморист еще не предполагал, что через много лет на картины положит глаз его четвертая жена.

После развода с Еленой Степаненко комику пришлось побороться за свои полотна. Четвертая супруга тоже внесла свой вклад в пополнение коллекции, но, по словам адвоката Петросяна, она собирала по большей части фарфоровые вазы и статуэтки. К тому же, полотна принадлежали юмористу еще до брака. Существует версия, что именно Людмила могла помочь ему это доказать.

Сегодня о жизни третьей супруги Петросяна ничего не известно. Людмила Шатрова никогда не была публичным человеком и не давала интервью об отношениях с артистом. Два года назад коллега женщины, ссылаясь на общих знакомых, рассказал “Дни.ру” о том, что у Людмилы якобы обнаружили рак.



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