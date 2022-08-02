 

Долетит до Лондона за пять минут — Daily Mirror впечатлили возможности российской ракеты «Циркон»

02.08.2022, 12:33, Разное
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что уже в ближайшие месяцы в Вооружённые силы РФ поступят гиперзвуковые ракетные комплексы «Циркон». Британская газета Daily Mirror сочла это заявление «пугающей угрозой», подсчитав, что ракеты смогут достичь Лондона примерно за пять минут.


АР

Президент РФ Владимир Путин выступил с «пугающей угрозой», заявив, что в ближайшие месяцы в вооружённые силы страны начнётся поставка гиперзвуковых комплексов «Циркон», пишет Daily Mirror. Ожидается, что изначально ракетами будут оснащены российские фрегаты, а затем и подводные лодки. 

«Первым с этим грозным оружием на борту заступит на боевое дежурство фрегат «Адмирал Горшков», — отметил российский лидер в ходе выступления на главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, посвящённом Дню военно-морского флота России. Президент подчеркнул, что сегодня российский флот способен «молниеносно ответить» всем, кто решит посягнуть на суверенитет и свободу России. 

Как отмечает британское издание, эта гиперзвуковая ракета может двигаться со скоростью, в девять раз превышающей скорость звука, то есть около 7 тыс. миль в час. 

По подсчётам Daily Mirror, при такой скорости ракеты достигнут Лондона примерно за пять минут. В эфире одного из российских каналов отметили, что в случае ядерного конфликта «Циркон» также способен уничтожить города Соединённых Штатов.

В воскресенье Путин также сообщил о том, что подписал указ об утверждении морской доктрины России, который вступает в силу со дня подписания — с 31 июля. Впрочем, пока детали доктрины не были обнародованы. 



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