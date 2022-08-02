 

Прием антибиотиков в раннем детстве может вызвать астму и аллергию

02.08.2022, 12:30, Разное
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Новое исследование представило убедительные доказательства того, что давно наблюдаемая связь между воздействием антибиотиков в раннем детстве и последующим развитием астмы и аллергии является причинной. Практический вывод, который дают авторы работы, прост: по возможности избегайте использования антибиотиков у маленьких детей, потому что это может повысить риск значительных долгосрочных проблем с аллергией и/или астмой.

В ходе исследования ученые из Рутгерского, Нью-Йоркского и Цюрихского университетов отметили, что антибиотики, одни из наиболее часто используемых у детей лекарств, влияют на сообщества кишечного микробиома и метаболические функции. Эти изменения в структуре микробиоты могут влиять на иммунитет.

В первой части эксперимента пятидневные мыши получали воду и антибиотики — азитромицин или амоксициллин. После того, как мыши повзрослели, исследователи подвергли их воздействию распространенного аллергена, полученного из клещей домашней пыли. Мыши, получавшие любой из антибиотиков, особенно азитромицин, демонстрировали повышенную скорость иммунного ответа, то есть аллергии.

Вторая и третья части эксперимента проверяли гипотезу о том, что раннее воздействие антибиотиков вызывает аллергию и астму, убивая некоторые здоровые кишечные бактерии, которые поддерживают правильное развитие иммунной системы.

Ученые прокомментировали, что эти эксперименты дают убедительные доказательства того, что антибиотики вызывают развитие нежелательных иммунных реакций посредством их воздействия на кишечные бактерии, но только в том случае, если кишечные бактерии изменены в раннем детстве.



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