Мнение: Начнёт ли Китай спецоперацию, или три сценария для Тайваня

Китай заявил, что его армия не будет сидеть сложа руки. Серьёзное предупреждение, если вспомнить, что этот шаблон, «китайская армия не будет сидеть сложа руки», современные власти Китая использовали всего лишь три раза. Первый раз в 1950, перед вступлением Китая в Корейскую войну. Второй раз в 1958, перед вторым Тайваньским конфликтом. Третий раз в 1964, перед вступлением в войну во Вьетнаме против американцев (ссылка).

США, кажется, твёрдо решили спровоцировать Китай. Или, точнее, не США, так как единой власти в США уже нет, а тот политический клан, к которому принадлежит Нэнси Пелоси, демонстративно летящая на Тайвань. Если она не изменит своих планов, её визит может стать триггером для начала спецоперации по возвращению Тайваня в родную гавань.

Более адекватная часть американских элит хотела бы или решить дело миром, или хотя бы избежать ядерной катастрофы. Госсекретарь США Блинкен заявил вчера, что «Вашингтон может применить ядерное оружие только в чрезвычайных обстоятельствах» (ссылка). Можно истолковать его реплику так: если Китай начнёт спецоперацию, то США введут санкции и будут поставлять оружие на Тайвань, но постараются избежать горячей войны с Китаем.

Владимир Путин, в свою очередь, также указал вчера на недопустимость ядерной войны (ссылка). Мнение России имеет большое значение, так как у нас больше ядерных боеголовок, чем у кого бы то ни было на планете. Если США начнут ядерную войну с Китаем, нам, вероятно, придётся вмешаться, чтобы американцы не напали и на нас тоже.

Эксперты полагают, что для гарантированного уничтожения Соединённых Штатов потребуются 124 боеголовки (ссылка). Для сравнения, у России около 6000 боеголовок. У Китая более 300.

Конечно, американцы нервничают по этому поводу — они бы хотели, чтобы ядерное оружие было только в США, а все остальные страны были бы беззащитны перед американской угрозой. Однако у России другие интересы. Нам важно, чтобы американские мясники хорошо осознавали, что русские бомбы могут уничтожить их страну с запасом в 50 раз. Раньше между США и СССР были договоры об ограничении ядерного оружия, но, как верно отметил вчера Дмитрий Медведев, мы навряд ли будем их продлевать (ссылка):

Чуть больше месяца назад я написал, что для американцев крайне важны вопросы стратегической безопасности, которые без нас решить невозможно. И они приползут с этой темой.

Ну вот. Приползли.

Байден скрепя сердце выплюнул, что, мол, даже во времена холодной войны СССР и США обсуждали вопросы безопасности и находили компромиссы. И что нужен новый договор об ограничении ядерных потенциалов, который заменит СНВ-3, истекающий в 2026 году.

Всё это, конечно, хорошо. Тем не менее ещё раз замечу. Сейчас ситуация гораздо хуже холодной войны. Много хуже! И не мы в ней виноваты.

Ну и главное… Оно нам вообще надо? Мир стал другим.

Если бы на месте США была какая-нибудь адекватная страна, — Китай или Индия, например, — мы бы наверняка решили подписать новый договор. Проблема в том, что американцы патологические лжецы, они не умеют держать своё слово. Если мы подпишем с США договор, получится глупо: Россия будет его соблюдать, а США — нет. Остаётся только язык силы, хотя, судя по полётам госпожи Пелоси, американские элиты деградировали уже настолько, что уже не замечают связи между прыжком на грабли и шишкой на лбу.

В общем, коллеги, идёт серьёзное обострение вокруг Тайваня.

Самый вероятный сценарий — ничего не произойдёт, одна из сторон сдаст назад. Или Нэнси Пелоси найдёт у себя какой-нибудь коронавирус, чтобы отменить визит на Тайвань, или Китай ограничится нахмуриванием бровей и масштабными учениями вокруг Тайваня.

Менее вероятный сценарий — начало спецоперации по типу украинской. Американцы многое сделали, чтобы её спровоцировать, и, возможно, Китай уже принял решение разрубить гордиев узел мечом. Обострение невыгодно Китаю, так как «по очкам» он убедительно выигрывает у США, однако, с другой стороны, Запад слаб, так что прокси-война с Китаем может быстро уничтожить экономику агрессоров.

Сценарий ядерной войны я пока что нахожу самым маловероятным. Нэнси Пелоси — влиятельная фигура, но всё же большая часть американских элит уже почти кричит на неё через крупные СМИ, требуя не переходить черту (ссылка). Из этого можно сделать вывод, что даже если провокация удастся, власти США попытаются спустить дело на тормозах, чтобы хотя бы не вступать с Китаем в горячую войну.