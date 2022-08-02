 

Посол России в Индии: Москва выступает за увеличение объема российского золота на индийском рынке

02.08.2022, 12:15, Разное
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Россия надеется, что в Индии будет расти объем российского золота, и нет никаких искусственно созданных ограничений, заявил во вторник в эфире телеканала “Россия-24” посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов.
Дипломат заявил, что РФ ожидает роста объемов индийского рынка золота, и никаких искусственно созданных ограничений нет. Ежегодный объем закупок составляет от 650 до 750 тонн.

В прошлом финансовом году Индия потратила на закупки золота 46 миллиардов долларов. Он сказал, что 29 июля была запущена Индийская международная биржа золота и серебра”. Российская часть незначительна – менее 1%.



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