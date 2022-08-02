Флора в красках и тонкие надписи: свежие тенденции татуировок на август для женщин и мужчин

Татуировки позволяют людям выразить свою индивидуальность и могут смотреться очень стильно. Как и на любые другие украшения, мода на тату постоянно меняется. В 2022 году существуют трендовые направления и сюжеты в татуировках как мужских, так и женских.

Общие рекомендации на август 2022 года

Несколько лет подряд модными считались татуировки с геометрическими мотивами, этническими сюжетами, а также надписи. Сегодня такие варианты потеряли актуальность. В 2022 году в моде концептуальные минималистичные простые татуировки. В особенности стильно в текущем сезоне будут выглядеть тату:

представляющие собой сложные мини-сюжеты; яркие флористичные; мультипликационные, напоминающие о детстве.

Модные тату 2022 года для мужчин: монохромный вариант

В мужских татуировках в 2022 году в особенности модными стали черно-белые и серые варианты. Такие тату смотрятся просто и минималистично. Также стилисты в этом сезоне рекомендуют забыть об огне, мандалах и геометрии. В моде летом 2022 г. супергерои и персонажи аниме.

При выборе мультипликационного сюжета стилисты рекомендуют делать временное тату. Конечно же, если владелец тату не отождествляет себя каким-либо образом с выбранным персонажем аниме. Обычно мода на подобные сюжеты недолговечна.

Яркая флора и фауна

Многие мужчины любят делать большие татуировки. Этот вариант в особенности модно, стильно и эффектно будет смотреться с флористическим ярким мотивом. Также в тренде летом этого года броские тату с животными. Яркие краски в тату должны гармонично сочетаться друг с другом. Контрастные цвета приветствуются. Но татуировка все же не должна смотреться слишком пестрой.

Мода 2022 на тату для женщин: элегантные цветы

Цветочные татуировки — классический вариант, существующий уже очень долгие годы. И для любителей всего эффектного стилисты приготовили хорошую новость.

Цветочные приятные на вид татуировки в 2022-м снова в моде. В тренде при этом абсолютно любые цветы, как пышные, так и элегантные или с агрессивным подтекстом.

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Животные

Тату животных, по мнению стилистов, этим летом подходят как мужчинам, так и женщинам. Тем, кто хочет продемонстрировать силу, к примеру, можно выбрать изображение дракона. В восточной культуре это мифическое животное рассматривается, как символ удачи. Считается, что дракон способен продлевать жизнь человека. Так что тату в виде дракона будет не только модным, но и украшением со смыслом.

Крошечные элементы и тонкие надписи

Навязчивые и крупные надписи-тату сегодня уже не в моде. Но в августе 2022 г. можно сделать себе наколку в виде тонкой изящной надписи. Здесь важно правильно подобрать стиль письма, подходящий к собственному образу и индивидуальности.

Лучше всего, если сам текст тату будет каким-то образом связан с личностью обладателя или обладательницы. Надписи можно дополнять мелкими декоративными рисунками, к примеру, цветами.

Абстракции

Все более популярными в этом сезоне становятся и абстрактные тату, со сложными сюжетами, призванные воплощать какую-то идею.

Любая абстракция на любой части тела, даже самая небольшая, как считают стилисты, будет смотреться в 2022 году очень модно, красиво и оригинально.