Флора в красках и тонкие надписи: свежие тенденции татуировок на август для женщин и мужчин
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Татуировки позволяют людям выразить свою индивидуальность и могут смотреться очень стильно. Как и на любые другие украшения, мода на тату постоянно меняется. В 2022 году существуют трендовые направления и сюжеты в татуировках как мужских, так и женских.
Общие рекомендации на август 2022 года
Несколько лет подряд модными считались татуировки с геометрическими мотивами, этническими сюжетами, а также надписи. Сегодня такие варианты потеряли актуальность. В 2022 году в моде концептуальные минималистичные простые татуировки. В особенности стильно в текущем сезоне будут выглядеть тату:
представляющие собой сложные мини-сюжеты; яркие флористичные; мультипликационные, напоминающие о детстве.
Модные тату 2022 года для мужчин: монохромный вариант
В мужских татуировках в 2022 году в особенности модными стали черно-белые и серые варианты. Такие тату смотрятся просто и минималистично. Также стилисты в этом сезоне рекомендуют забыть об огне, мандалах и геометрии. В моде летом 2022 г. супергерои и персонажи аниме.
При выборе мультипликационного сюжета стилисты рекомендуют делать временное тату. Конечно же, если владелец тату не отождествляет себя каким-либо образом с выбранным персонажем аниме. Обычно мода на подобные сюжеты недолговечна.
Яркая флора и фауна
Многие мужчины любят делать большие татуировки. Этот вариант в особенности модно, стильно и эффектно будет смотреться с флористическим ярким мотивом. Также в тренде летом этого года броские тату с животными. Яркие краски в тату должны гармонично сочетаться друг с другом. Контрастные цвета приветствуются. Но татуировка все же не должна смотреться слишком пестрой.
Мода 2022 на тату для женщин: элегантные цветы
Цветочные татуировки — классический вариант, существующий уже очень долгие годы. И для любителей всего эффектного стилисты приготовили хорошую новость.
Цветочные приятные на вид татуировки в 2022-м снова в моде. В тренде при этом абсолютно любые цветы, как пышные, так и элегантные или с агрессивным подтекстом.
Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица
Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника
Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания
Животные
Тату животных, по мнению стилистов, этим летом подходят как мужчинам, так и женщинам. Тем, кто хочет продемонстрировать силу, к примеру, можно выбрать изображение дракона. В восточной культуре это мифическое животное рассматривается, как символ удачи. Считается, что дракон способен продлевать жизнь человека. Так что тату в виде дракона будет не только модным, но и украшением со смыслом.
Крошечные элементы и тонкие надписи
Навязчивые и крупные надписи-тату сегодня уже не в моде. Но в августе 2022 г. можно сделать себе наколку в виде тонкой изящной надписи. Здесь важно правильно подобрать стиль письма, подходящий к собственному образу и индивидуальности.
Лучше всего, если сам текст тату будет каким-то образом связан с личностью обладателя или обладательницы. Надписи можно дополнять мелкими декоративными рисунками, к примеру, цветами.
Абстракции
Все более популярными в этом сезоне становятся и абстрактные тату, со сложными сюжетами, призванные воплощать какую-то идею.
Любая абстракция на любой части тела, даже самая небольшая, как считают стилисты, будет смотреться в 2022 году очень модно, красиво и оригинально.
Смотреть комментарии → Комментариев нет