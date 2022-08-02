В День города в центральной части будет ограничено движение транспортных средств

В Рыбинске 6 августа в День города на время проведения праздничных мероприятий несколько улиц в центральной части города будут перекрыты для движения транспорта.

Ограничения коснутся улиц, на которых пройдут мероприятия или примыкающих к площадкам праздника.

С 6:30 до 22:15 будет закрыто движение по Волжской набережной от улицы Глеба Успенского до Фроловского переулка. После 15:00 по Фроловскому переулку движение будет открыто только для общественного транспорта.

С разными интервалами времени прекращается движение по улицам Крестовая, Свободы, Чкалова, Кольцова, Стоялая, Ломоносова, Преображенскому переулку и Соборной площади:

· По улице Крестовой

– на участке от улицы Свободы до улицы Кирова с 10:00 до 22:00;

– на участке от улицы Ломоносова до улицы Стоялой с 6:30 до 00:00;

– на участке от улицы Стоялой до Соборной площади с 6:30 до 22:15.

· По улице Свободы на участке от Волжской набережной до улицы Крестовой с 15:00 до 22:15;

· По улице Чкалова от улицы Свободы до улицы Кольцова с 10:00 до 22:00;

· По улице Кольцова от улицы Крестовой до улицы Чкалова с 10:00 до 22:00;

· По Стоялой улице от Волжской набережной до улицы Чкалова с 06:30 до 22:15;

· По Соборной площади на участке от улицы Крестовой до Волжской набережной с 6:30 до 15:00;

· По улице Ломоносова на участке от улицы Крестовой до Волжской набережной с 10:30 до 17:30;

· По Преображенскому переулку от улицы Крестовой до Вознесенского переулка с 10:00 до 22:15.

Также запрещается остановка транспортных средств:

по Крестовой улице:

– с 00:00 до 10:00 на участке от улицы Свободы до улицы Кольцова;

– с 00:00 до 12:00 на участке от улицы Ломоносова до Соборной площади;

– по Стоялой улице на участке от улицы Волжская набережная до улицы Чкалова с 00:00 до 12:00;

– по Волжской набережной на участке от улицы Глеба Успенского до Волжского моста с 00:00 до 06:30;

– по улице Ломоносова на участке от улицы Крестовая до улицы Волжская набережная с 00:00 до 10:30;

– по улице Чкалова на участке от улицы Свободы до улицы Кольцова с 00:00 до 10:00;

– по Преображенскому от Крестовой улицы до Вознесенского переулка переулку с 00:00 до 10:00.

Информация об изменении движения общественного транспорта будет сообщена дополнительно.