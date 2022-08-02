Порог превышен – в некоторых регионах Германии прекращён приём беженцев с Украины

Ряд регионов в Германии ввели мораторий на приём беженцев с Украины, пишет Süddeutsche Zeitung. Они отказываются регистрировать новоприезжих, потому что превысили порог тех, кто может получать социальную помощь. Проживать в этих коммунах, районах и уже даже целых землях не могут даже те, кто нашёл себе койку-месту в частном секторе. Этот шаг местные власти объясняют необходимостью защитить от перегруженности школы, детские сады и больницы, рассказывает немецкое издание.



AP

Всё больше отдельных коммун, районов и даже целых земель в Германии вводят мораторий на приём беженцев с Украины, пишет Süddeutsche Zeitung. Даже если люди, спасающиеся от боевых действий, и смогут найти жильё в частном секторе, финансовую помощь от государства они получать не будут. В земле Бранденбург многие районы уже «наглухо закрылись». Схожая ситуация сложилась в Саксонии, где уже превышено максимальное число людей, которые могут получать социальное пособие.

И всё больше регионов в стране объявляют о том, что больше не могут регистрировать у себя беженцев. К примеру, Бавария, которая ещё в первые месяцы после начала боевых действий в феврале приняла у себе большое количество украинцев, теперь только перенаправляет их в другие земли. С начала июня в город Билефельд прибыло 3700 человек с Украины. В результате допустимый порог был превышен на 15%. Поэтому сейчас новоприезжих отправляют в общественные сооружения в Бохуме.

Украинцы всё чаще сталкиваются с ситуацией, когда у них получается найти жильё в частном секторе, но по закону они не имеют права там находиться. И в целом по стране немцам рекомендуют проконсультироваться с отделом социального обеспечения, прежде чем освобождать у себя комнату. Всё это значительно усложняет работу некоммерческих организаций, старающихся помочь беженцам с проживанием. Они сталкиваются с массой бюрократических ограничений.

К примеру, как только беженец начинает получать социальную помощь, его прикрепляют к определённому региону и запрещают его покидать. То есть если украинец нашёл себе жильё в Берлине и зарегистрировался там, переехать в Бранденбург он уже не сможет. Помощники-волонтёры из Германии просят власти проявлять больше гибкости в таких вопросах.

Земли, районы или коммуны, которые ввели у себя мораторий, объясняют такой шаг в первую очередь необходимостью защитить местные школы, детские сады, а также медицинские и государственные учреждения. Граничащая с Польшей Саксония приняла у себя уже на 4600 беженцев больше допустимой нормы. Сейчас туда разрешается приезжать только тем, у кого в земле живут родители, дети, сёстры или братья.

И такие правила действуют уже во многих местах. К слову, тётя уже членом семьи не считается, и получается, что она должна переехать в другой регион. Чтобы остаться в Берлине сейчас, нужно иметь в городе жильё, работу или родственника. Многие граничащие с немецкой столицей районы в Бранденбурге также решили ввести мораторий, и их в этом поддерживали даже помощники-волонтёры. Важная система помощи дала сбой, заключает Süddeutsche Zeitung.