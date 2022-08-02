Аналитик назвал дату обвала цен на продовольствие в России

Максимально снизить цены на некоторые продукты питания позволит поступление нового урожая овощей и фруктов. Такой информацией поделился аналитик Иван Федяков.

С середины лета в РФ наблюдается дефляция. Росстат измеряет инфляцию, включая “борщевые наборы” – продукты первой необходимости, которые россияне используют каждый день.

В интервью радио Sputnik эксперт заявил, что избыток на рынке приводит к снижению цен. В сентябре цены на фрукты и овощи в РФ были минимальными. Однако в ноябре эта же категория товаров подорожала.