 

Аналитик назвал дату обвала цен на продовольствие в России

02.08.2022, 10:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Максимально снизить цены на некоторые продукты питания позволит поступление нового урожая овощей и фруктов. Такой информацией поделился аналитик Иван Федяков.
С середины лета в РФ наблюдается дефляция. Росстат измеряет инфляцию, включая “борщевые наборы” – продукты первой необходимости, которые россияне используют каждый день.

В интервью радио Sputnik эксперт заявил, что избыток на рынке приводит к снижению цен. В сентябре цены на фрукты и овощи в РФ были минимальными. Однако в ноябре эта же категория товаров подорожала.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.04.22 / Не только для фигуры, но и для здоровья: план упражнений, которые нужны всем женщинам в послеродовой период

25.09.20 / Звезда “Сплетницы” Джессика Зор ждет ребенка

06.04.22 / Москвичей приглашают в районные центры “Место встречи” на фотовыставку “Посол Мечты”

16.02.21 / Малышки-тройняшки разом увидели монстра на стене и их реакция напугала мать и пользователей интернета

08.02.21 / Опубликованы новые фото со свадьбы сестры принцессы Хайи и дочери королевы Иордании Нур

27.06.22 / Платье-плетенка, шорты-бермуды и комбинезон: эффектные джинсовые тенденции для жаркого лета

11.05.22 / Салат с грибами для всей семьи: рецепт Нонны Гришаевой

04.02.22 / Любовь с Караченцовым, гибель сына и смерть в 57: что стало с погубленной алкоголем Савеловой

22.12.20 / Санкции: США лишают российский ВПК иностранных комплектующих и клиентов

14.04.22 / Володин почтил память Жириновского

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика